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influenszer

Azonosították a brazíliai helikopterbaleset áldozatait: családjával vesztette életét a fiatal influenszer

1 órája
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Egy fiatal influenszer, illetve édesanyja és nagymamája egy tragikus helikopterbalesetben vesztették életüket Brazíliában. A gép egy erdős területen zuhant le, majd lángra kapott.
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influenszerhelikopterbalesetbrazília

Egy család három generációja, egy 17 éves influenszer, édesanyja és nagymamája vesztette életét egy helikopterbalesetben Brazíliában, miközben rokonaik a hangárban várták a következő járatot.

Helikopterbaleset követelte a fiatal influenszer és családja életét.
Helikopterbaleset követelte a fiatal influenszer és családja életét.  Fotó: HANDOUT / Rio de Janeiro Fire Department

Helikopterbaleset követelte a fiatal influenszer és családja életét

Mint arról korábban beszámoltunk, a helikopter szombaton zuhant le Rio de Janeiro Tijuca Nemzeti Parkjában. A pilóta mellett 3 kolumbiai nő utazott, akiket most azonosítottak, mint Sofia Murillo, édesanyja, Wendy Manrique és nagymamája, Rocio Cubillos. A gépet Alessandro Rocha pilóta vezette, mindannyian életüket vesztették.

A fiatal influenszernek több mint 250 000 követője volt az Instagramon és a TikTokon, ahol szépségápolási tanácsokat és kozmetikai véleményeket osztott meg. Utolsó bejegyzése három nappal a halálos baleset előtt jelent meg.

A család Brazíliában nyaralt, amikor egy 20 perces repülőutat foglaltak, hogy megnézzék az ikonikus Megváltó Krisztus szobrot. Mivel a helikopter csak három utast tudott szállítani, csoportokra oszlottak. Sofia, az édesanyja és a nagymamája először 11 óra körül szálltak fel, mindeközben a fiatal nagybátyja, felesége és 15 éves lányuk a hangárban maradtak.

A helikopter egy távoli, erdős területen zuhant le és lángra kapott, ami megnehezítette a mentési erőfeszítéseket. Nagybátyja a helyi médiának elmondta, hogy a hírekből értesültek a balesetről, miközben a sorukra vártak.

A baleset körülményeit  még vizsgálják, de az utazási iroda azt állítja, hogy a helikopter karbantartása naprakész volt, a vállalkozás rendelkezett a szükséges engedéllyel, és a pilóta megfelelő engedéllyel rendelkezett - írta a TMZ.

 

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