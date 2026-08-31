A legtöbb ember azt gondolja, hogy hercegnőnek lenni maga a megvalósult álom. Azonban Mako japán hercegnő ezt egészen másként látta. Számára a szabadság és a szerelem többet ért a rangnál. Döntése nemcsak Japánt, hanem az egész világot meglepte. Egy olyan korban, amikor sokan mindent megtennének azért, hogy közelebb kerüljenek a királyi élethez, ő éppen az ellenkező irányba indult el: önként mondott le róla - írja a Fanny magazin.

Egy fordított-Hamupipőke történet: a hercegnő, aki feladta a koronát a szerelemért Fotó: POOL FOR YOMIURI / Yomiuri

Nemet mondott a palotára

Mako, a japán császári család tagja és Akisino trónörökös herceg idősebb lánya egyetemistaként ismerte meg Kei Komurót. Kapcsolatuk eleinte mesébe illőnek tűnt, ám amikor 2017-ben bejelentették az eljegyzésüket, a közvélemény hamar ellenük fordult. Kiderült, hogy a férfi családját pénzügyi botrányok övezik, emiatt a japán bulvársajtó aranyásónak hívta, aki csak azért van együtt a hercegnővel, hogy elvegye a vagyonát. Az éveken át tartó nyomás miatt az esküvőt is számtalanszor elhalasztatták. Makónak nemcsak a nyilvánosság ítéletével kellett szembenéznie, hanem azzal is, hogy választania kell a családi hagyományok és a saját boldogsága között.

A döntés, amely bejárta a világot

A japán császári ház szabályai különösen szigorúak. Főleg, ha egy női családtag közemberhez megy feleségül, elveszíti császári rangját és hivatalosan is kilép a császári családból. A legtöbben ilyenkor jelentős állami juttatást kapnak, amely megkönnyíti az új életük kezdetét. Mako azonban ezt is visszautasította, mert nem akarta, hogy döntését anyagi kérdések árnyékolják be, miután párját azzal vádolták, hogy csak ezért van vele. Végül 2021 őszén kimondták a boldogító igent, ám a világ egy egészen szokatlan királyi esküvőnek lehetett tanúja. Nem volt pompás ünnepség, díszes hintó vagy erkélyről integető ifjú pár. A házasságkötés egyszerű keretek között zajlott, viszont a császári család nem volt hajlandó részt venni a ceremónián.

Új élet az udvaron kívül

Az esküvő után New Yorkba költöztek, ahol igyekeznek hétköznapi életet élni. Kei Komuro ügyvédként dolgozik, Mako pedig távol marad a nyilvánosságtól. Bár a kíváncsi tekintetektől ott sem tudnak teljesen elbújni, életük ma már sokkal inkább hasonlít egy átlagos fiatal házaspár mindennapjaihoz. Tavaly született meg első gyermekük, aki a pletykák szerint, még a mai napig nem járt a császári nagyszüleinél. Története sokakat megosztott Japánban. Egyesek szerint túl nagy árat fizetett a szerelemért, mások viszont úgy gondolják, olyan bátorságot mutatott, amelyre kevesen lennének képesek. Mako hercegnő ugyanis nem egy mesebeli koronás életet választott hanem azt, amelyben végre saját maga dönthette el, ki szeretne lenni.