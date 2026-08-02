Pusztítás, gyász és különös pillanatok az emberi életről – fotókon a hét legerősebb képei

A hét legjobb, legtöbbet mondó képei, amelyek leírják, milyen fontos események történtek, és amelyek beleégtek a tudatunkba ezen a héten. Olyan felvételek ezek, amelyekre talán hetek, hónapok vagy akár évek múltán is visszaemlékszünk, amikor a történelem a hírek formájában elevenedett meg előttünk.
Lángoló erdők, háborús megemlékezés és különös emberi pillanatok – ezek voltak a hét képei
Egyetlen hét alatt ismét megmutatta magát a világ több arca is. A hírek képein egyszerre jelent meg a háború emlékezete, a természet pusztító ereje, az emberi leleményesség és a hétköznapok különös humora.
A hét egyik legerősebb felvételén egy pár nyugágyakon pihenve figyeli a franciaországi erdőtűz fölé magasodó füstöt. A Gironde térségében tomboló lángok több ezer hektárt perzseltek fel, miközben tízezreket kellett kitelepíteni.
Kijevben égő fáklyákkal emlékeztek meg az olenivkai börtönmészárlás áldozatairól. A vörös fénybe borult téren a háború tragédiája szinte kézzelfoghatóvá vált.
A képen keresztül beléphet a hét legzseniálisabb fotóinak világába.
Kínában libatojás méretű jégdarabok törték be egy autó szélvédőjét, egy másik felvételen pedig egy óriási, sárkányfejű mitikus lény repült egy ősi falu éjszakai ünnepségén. A könnyedebb pillanatokról egy különös módon szunyókáló gyümölcsárus, valamint egy színész arcával csomagolt saláta gondoskodott.
A válogatásban helyet kapott egy tigrisért maratont futó természetfotós és a San Diego-i Comic-Con színes világa is.