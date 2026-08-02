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fotó

Pusztítás, gyász és különös pillanatok az emberi életről – fotókon a hét legerősebb képei

15 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Vannak felvételek, amelyek egyetlen pillanatba sűrítik mindazt, ami körülöttünk történik. A hét képei között tragikus, megrázó, látványos és derűs jelenetek egyaránt helyet kaptak a világ minden tájáról. Galériánkban bemutatjuk azokat a felvételeket, amelyek ezen a héten a legtöbbet mondták el a világról.
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fotóhét képeierdőtűzfelvételháború

A hét legjobb, legtöbbet mondó képei, amelyek leírják, milyen fontos események történtek, és amelyek beleégtek a tudatunkba ezen a héten. Olyan felvételek ezek, amelyekre talán hetek, hónapok vagy akár évek múltán is visszaemlékszünk, amikor a történelem a hírek formájában elevenedett meg előttünk. 

(FILES) Beach goers sit on the beach of Moutchic in Lacanau, southwestern France on July 24, 2026, as clouds of smoke rise into the sky from a wildfire. France has been battered by three heatwaves since May as part of increasingly common extreme weather episodes linked to climate change, causing thousands of excess deaths and fuelling wildfires. (Photo by Maximilien LAMY / AFP)
Franciaországban alighanem az év egyik legemlékezetesebb képe született: egy pár napernyő alatt, nyugágyakon pihenve szemléli a mögöttük kibontakozó apokaliptikus panorámát, miközben pokoli lángok okozta füst beborítja az eget Fotó: MAXIMILIEN LAMY / AFP

Lángoló erdők, háborús megemlékezés és különös emberi pillanatok – ezek voltak a hét képei

Egyetlen hét alatt ismét megmutatta magát a világ több arca is. A hírek képein egyszerre jelent meg a háború emlékezete, a természet pusztító ereje, az emberi leleményesség és a hétköznapok különös humora.

A hét egyik legerősebb felvételén egy pár nyugágyakon pihenve figyeli a franciaországi erdőtűz fölé magasodó füstöt. A Gironde térségében tomboló lángok több ezer hektárt perzseltek fel, miközben tízezreket kellett kitelepíteni.

Kijevben égő fáklyákkal emlékeztek meg az olenivkai börtönmészárlás áldozatairól. A vörös fénybe borult téren a háború tragédiája szinte kézzelfoghatóvá vált.

A képen keresztül beléphet a hét legzseniálisabb fotóinak világába.

Atmosphere and Cosplay
Kyiv Remembers Olenivka Prison Massacre Victims
Beach goers rest on the beach of Moutchic on the shore of Lake Lacanau (Etang de Lacanau) in Lacanau , southwestern France on July 24, 2026, as clouds of smoke rise into the sky from the Gironde wildfire. The fire raging in the northern part of the Arcach
International tiger day
Galéria: A Hét Képei válogatás
Fotó: Northfotó, AFP, GettyImages
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A Hét Képei válogatás

 

Kínában libatojás méretű jégdarabok törték be egy autó szélvédőjét, egy másik felvételen pedig egy óriási, sárkányfejű mitikus lény repült egy ősi falu éjszakai ünnepségén. A könnyedebb pillanatokról egy különös módon szunyókáló gyümölcsárus, valamint egy színész arcával csomagolt saláta gondoskodott.

A válogatásban helyet kapott egy tigrisért maratont futó természetfotós és a San Diego-i Comic-Con színes világa is.

 

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