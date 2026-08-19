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hidzsáb

Hidzsábkollekcióval bővítette kínálatát a japán Uniqlo

19 perce
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Új termékcsaláddal bővítette kínálatát augusztusban a japán Uniqlo. A hidzsáb többféle változatban, köztük a márka AIRism anyagából készült kivitelben is megjelent, amelyet egyelőre négy ázsiai országban lehet online megvásárolni.
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hidzsábFülöp-szigetekMalajziaSzingapúrIndonézia

A hidzsáb önálló termékcsaládként jelent meg augusztusban a japán Uniqlo kínálatában. Az augusztus 17-én forgalomba került kollekcióban különböző sálak és kendők, valamint a fejkendő alatt viselhető alsósapkák is megtalálhatók.

Az Uniqlo új hidzsábkollekciója augusztus 17-én került forgalomba (A kép illusztráció) Fotó: Unsplash
Az Uniqlo új hidzsábkollekciója augusztus 17-én került forgalomba (A kép illusztráció)
Fotó: Unsplash

A kínálatban a vállalat AIRism anyagából készült darabok is szerepelnek. Az új termékeket jelenleg Indonéziában, Malajziában, Szingapúrban és a Fülöp-szigeteken lehet online megrendelni – tájékoztat a Meduza.

Az Uniqlo európai országoknak és az Egyesült Államoknak szánt weboldalain az új hidzsábkollekció egyelőre nem szerepel.

Korábban is kínált hidzsábot az Uniqlo

A japán márka 2015-ben Hana Tajima divattervezővel együttműködve mutatta be a muszlim nők öltözködési igényeihez igazított Modest Wear kollekcióját. A ruházati termékek mellett abban a kínálatban hidzsábok is szerepeltek.

A kollekció darabjait akkor a világ több országában forgalmazták, köztük Oroszországban is. Az új, 2026 augusztusában megjelent kínálat abban különbözik a korábbi együttműködéstől, hogy az Uniqlo ezúttal önálló hidzsábtermékcsaládot vezetett be.

Az elmúlt években több nemzetközi ruházati és sportszergyártó kínálatában is megjelentek muszlim fejkendők. A Nike 2017-ben mutatta be sportoláshoz tervezett hidzsábját.

Az Uniqlo a világ egyik legnagyobb ruházati kiskereskedője. A vállalat korábban Oroszországban is működtetett üzleteket, az orosz–ukrán háború kitörése után azonban kivonult az orosz piacról.

 

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