Hidzsábkollekcióval bővítette kínálatát a japán Uniqlo

A hidzsáb önálló termékcsaládként jelent meg augusztusban a japán Uniqlo kínálatában. Az augusztus 17-én forgalomba került kollekcióban különböző sálak és kendők, valamint a fejkendő alatt viselhető alsósapkák is megtalálhatók.

Az Uniqlo új hidzsábkollekciója augusztus 17-én került forgalomba (A kép illusztráció)

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A kínálatban a vállalat AIRism anyagából készült darabok is szerepelnek. Az új termékeket jelenleg Indonéziában, Malajziában, Szingapúrban és a Fülöp-szigeteken lehet online megrendelni – tájékoztat a Meduza.

Az Uniqlo európai országoknak és az Egyesült Államoknak szánt weboldalain az új hidzsábkollekció egyelőre nem szerepel.

Korábban is kínált hidzsábot az Uniqlo

A japán márka 2015-ben Hana Tajima divattervezővel együttműködve mutatta be a muszlim nők öltözködési igényeihez igazított Modest Wear kollekcióját. A ruházati termékek mellett abban a kínálatban hidzsábok is szerepeltek.

A kollekció darabjait akkor a világ több országában forgalmazták, köztük Oroszországban is. Az új, 2026 augusztusában megjelent kínálat abban különbözik a korábbi együttműködéstől, hogy az Uniqlo ezúttal önálló hidzsábtermékcsaládot vezetett be.

Az Uniqlo a világ egyik legnagyobb ruházati kiskereskedője. A vállalat korábban Oroszországban is működtetett üzleteket, az orosz–ukrán háború kitörése után azonban kivonult az orosz piacról.