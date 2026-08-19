Hidzsábkollekcióval bővítette kínálatát a japán Uniqlo

A hidzsáb önálló termékcsaládként jelent meg augusztusban a japán Uniqlo kínálatában. Az augusztus 17-én forgalomba került kollekcióban különböző sálak és kendők, valamint a fejkendő alatt viselhető alsósapkák is megtalálhatók.
A kínálatban a vállalat AIRism anyagából készült darabok is szerepelnek. Az új termékeket jelenleg Indonéziában, Malajziában, Szingapúrban és a Fülöp-szigeteken lehet online megrendelni – tájékoztat a Meduza.
Az Uniqlo európai országoknak és az Egyesült Államoknak szánt weboldalain az új hidzsábkollekció egyelőre nem szerepel.
Korábban is kínált hidzsábot az Uniqlo
A japán márka 2015-ben Hana Tajima divattervezővel együttműködve mutatta be a muszlim nők öltözködési igényeihez igazított Modest Wear kollekcióját. A ruházati termékek mellett abban a kínálatban hidzsábok is szerepeltek.
A kollekció darabjait akkor a világ több országában forgalmazták, köztük Oroszországban is. Az új, 2026 augusztusában megjelent kínálat abban különbözik a korábbi együttműködéstől, hogy az Uniqlo ezúttal önálló hidzsábtermékcsaládot vezetett be.
Az Uniqlo a világ egyik legnagyobb ruházati kiskereskedője. A vállalat korábban Oroszországban is működtetett üzleteket, az orosz–ukrán háború kitörése után azonban kivonult az orosz piacról.
Az elmúlt években több nemzetközi ruházati és sportszergyártó kínálatában is megjelentek muszlim fejkendők. A Nike 2017-ben mutatta be sportoláshoz tervezett hidzsábját.