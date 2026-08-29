A pusztítás után valami egészen különleges maradt Hirosimában

A hirosimai atomrobbanás évtizedekkel később is tartogat meglepetéseket. Kutatók egy apró üvegszemcsében olyan különleges ötvözetet találtak, amelynek összetételét és kristályszerkezetét korábban még nem figyelték meg.
A világ 1945. augusztus 6-án örökre megváltozott. Az Egyesült Államok atombombát dobott a japán Hirosimára, a robbanás pedig néhány pillanat alatt soha nem látott pusztítást végzett. A detonáció során kialakuló tűzgömb hőmérséklete több mint 7000 Celsius-fokra emelkedett, az extrém körülmények azonban nemcsak elpusztították a környezetet, hanem olyan anyagokat is létrehoztak, amelyek normális körülmények között nem alakulnának ki.
A kutatók most egy ilyen különleges anyagra bukkantak.
Hirosima: egy apró szemcse rejtette a különleges fémet
Luca Bindi, a Firenzei Egyetem geológusa és munkatársai a Hirosima-öböl partján található homokból származó, úgynevezett hiroshimaite szemcséket vizsgálták. Ezek apró, üvegszerű részecskék, amelyek az atomrobbanás során elpárolgott és megolvadt anyagok összekeveredésével, majd rendkívül gyors lehűlésével jöttek létre.
A kutatócsoport összesen 34 ilyen szemcsét elemzett. Az egyikben több apró fémtöredéket találtak, amelyek közül egy különösen felkeltette a figyelmüket.
A mindössze körülbelül 10 mikrométeres szemcse szokatlanul sok szilíciumot tartalmazott. A részletes vizsgálatok szerint vasból, krómból, nikkelből, mangánból, molibdénből, szilíciumból és alumíniumból állt.
A kutatók azonban nem pusztán az összetétel miatt tartják rendkívülinek.
Nemcsak az összetétele volt különleges
A tudósok négy hasonló méretű fémszemcsét emeltek ki a mintából, majd egykristályos röntgendiffrakcióval vizsgálták az atomok elrendeződését.
Három szemcse szerkezete megfelelt annak, amit a hasonló vas-króm ötvözetektől vártak. A negyedik azonban teljesen másnak bizonyult.
Az atomok egy sokkal összetettebb, rendezett köbös szerkezetbe rendeződtek. A kutatók ezt AlAu₄-típusú szerkezetként azonosították. A tanulmány szerzői szerint az anyag kémiai összetételének és kristályszerkezetének ez a kombinációja korábban nem volt ismert ipari ötvözetekben vagy atomrobbanások maradványaiban.
A tudósok szerint az ötvözet valószínűleg akkor alakult ki, amikor az atomrobbanás szélsőséges hőmérséklete elpárologtatta a környezetben található építőanyagokat, fémeket, üveget és talajt. Az így létrejött anyagok összekeveredtek, majd a tűzgömb gyors tágulása miatt szinte azonnal lehűltek.
Ez a rendkívül gyors folyamat „befagyaszthatta” az atomokat egy olyan szerkezetben, amely lassabb lehűlés mellett nem maradt volna fenn.
Az atombomba egy hatalmas, véletlenszerű laboratóriummá változtatta a várost
A felfedezés egyik különlegessége, hogy a kutatók szerint az atomrobbanás gyakorlatilag rengeteg mikroszkopikus „kísérletet” végzett egyszerre.
A robbanás során ugyanis különböző anyagok kerültek kapcsolatba egymással olyan hőmérsékleten és olyan rövid idő alatt, amelyet hagyományos laboratóriumi körülmények között rendkívül nehéz lenne reprodukálni.
A kutatók szerint éppen ezért a nukleáris robbanások maradványai még számos olyan anyagot rejthetnek, amelyeket az emberiség korábban nem ismert.
A most megtalált ötvözet ráadásul nem feltétlenül csak tudományos érdekesség. A többkomponensű ötvözetek iránt egyre nagyobb az érdeklődés, mivel bizonyos kombinációk különleges mechanikai szilárdságot, korrózióállóságot vagy magas hőmérséklettel szembeni ellenállást biztosíthatnak. Egyelőre azonban nem tudni, hogy a hirosimai ötvözetnek van-e bármilyen gyakorlati felhasználása.
Egyetlen szemcsében találták meg
A kutatók hangsúlyozzák, hogy az új ötvözet ritka lehet. A 34 vizsgált hiroshimaite szemcse közül ugyanis mindössze egyben találták meg ezt a különleges anyagot.
A felfedezés ugyanakkor arra utal, hogy a nukleáris robbanások után visszamaradt mikroszkopikus részecskék valóságos tudományos archívumként őrizhetik a robbanás néhány pillanatának történetét.
A kutatásnak azonban van egy különösen nehéz és fájdalmas oldala is. A tudósok szerint nem szabad megfeledkezni arról, hogy ezt az új anyagot egy olyan katasztrófa maradványaiban találták meg, amely emberek tízezreinek életét követelte.
A felfedezés ezért egyszerre jelent tudományos érdekességet és egy tragikus történelmi esemény újabb, mikroszkopikus lenyomatát.
A kutatás eredményeit a Science Advances közölte.