A pusztítás után valami egészen különleges maradt Hirosimában

A hirosimai atomrobbanás évtizedekkel később is tartogat meglepetéseket. Kutatók egy apró üvegszemcsében olyan különleges ötvözetet találtak, amelynek összetételét és kristályszerkezetét korábban még nem figyelték meg.

A tudósok sem erre számítottak, különleges anyagot rejtett Hirosima.

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A világ 1945. augusztus 6-án örökre megváltozott. Az Egyesült Államok atombombát dobott a japán Hirosimára, a robbanás pedig néhány pillanat alatt soha nem látott pusztítást végzett. A detonáció során kialakuló tűzgömb hőmérséklete több mint 7000 Celsius-fokra emelkedett, az extrém körülmények azonban nemcsak elpusztították a környezetet, hanem olyan anyagokat is létrehoztak, amelyek normális körülmények között nem alakulnának ki.

A kutatók most egy ilyen különleges anyagra bukkantak.

Hirosima: egy apró szemcse rejtette a különleges fémet

Luca Bindi, a Firenzei Egyetem geológusa és munkatársai a Hirosima-öböl partján található homokból származó, úgynevezett hiroshimaite szemcséket vizsgálták. Ezek apró, üvegszerű részecskék, amelyek az atomrobbanás során elpárolgott és megolvadt anyagok összekeveredésével, majd rendkívül gyors lehűlésével jöttek létre.

A kutatócsoport összesen 34 ilyen szemcsét elemzett. Az egyikben több apró fémtöredéket találtak, amelyek közül egy különösen felkeltette a figyelmüket.

A mindössze körülbelül 10 mikrométeres szemcse szokatlanul sok szilíciumot tartalmazott. A részletes vizsgálatok szerint vasból, krómból, nikkelből, mangánból, molibdénből, szilíciumból és alumíniumból állt.

A kutatók azonban nem pusztán az összetétel miatt tartják rendkívülinek.

Nemcsak az összetétele volt különleges

A tudósok négy hasonló méretű fémszemcsét emeltek ki a mintából, majd egykristályos röntgendiffrakcióval vizsgálták az atomok elrendeződését.

Három szemcse szerkezete megfelelt annak, amit a hasonló vas-króm ötvözetektől vártak. A negyedik azonban teljesen másnak bizonyult.

Az atomok egy sokkal összetettebb, rendezett köbös szerkezetbe rendeződtek. A kutatók ezt AlAu₄-típusú szerkezetként azonosították. A tanulmány szerzői szerint az anyag kémiai összetételének és kristályszerkezetének ez a kombinációja korábban nem volt ismert ipari ötvözetekben vagy atomrobbanások maradványaiban.