Veszett hódok támadtak két fiatalra egy népszerű parkban

Veszettséggel fertőzött hódok támadtak két fiatalra a marylandi Cunningham Falls Állami Parkban, ezért a hatóságok részlegesen lezárták a népszerű kirándulóhelyet – számolt be róla a New York Post a marylandi természeti erőforrásokért felelős hatóság (DNR) tájékoztatása alapján.

Veszettséggel fertőzött hódok miatt zárták le a tó környékének egy részét (A kép illusztráció)

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Az első támadás július 26-án történt, amikor egy hód egy 13 éves, a Hunting Creek tóban úszó fiúra támadt. A tinédzser a kezén és a mellkasán sérült meg, ezért helikopterrel szállították kórházba. Az állatot az eset után elaltatták, a vizsgálatok pedig másnap kimutatták, hogy veszettséggel fertőzött volt.

A történtek után lezárták a tavat a fürdőzők előtt.

Augusztus 5-én újabb támadás történt: egy hód bokán harapott egy 19 éves horgászt. A fiatal férfi kórházba ment, ahol ellátták és tetanusz elleni oltást kapott. A második állatot is elaltatták, és ennél a hódnál is igazolták a veszettséget.

A hódok támadásai után részlegesen lezárták a parkot

A két eset miatt a Hunting Creek tó körüli, nappali használatra kijelölt területek zárva maradnak mindaddig, amíg a szakemberek és a park vezetése nem ítéli biztonságosnak az újranyitást. A Cunningham Falls Állami Park más részei, köztük a túrázásra és kempingezésre kijelölt területek továbbra is látogathatók.

A vadállomány-szakértők az első támadás óta csapdákat helyeztek ki, és éjszakánként hőkamerával vizsgálják a tó környékét. A hatóságok azt próbálják megállapítani, vannak-e további hódok az érintett területen.