Rekordszintre ugrott a hőhullám alatt az áramfogyasztás Kína több régiójában

A hőhullám rekordmagasságba emelte az áramkeresletet Kína északi, északkeleti és keleti részein a hét elején – közölte a State Grid Corporation of China keddi közleményében. A növekedés mögött a hőség miatt megugró légkondicionáló használat áll.

Rekordszintre ugrott a hőhullám alatt az áramfogyasztás Kínában. Fotó: LI GANG / XINHUA

Rekordszintre ugrott a hőhullám alatt az áramfogyasztás Kínában

Az áramterhelés hétfőn és kedden rekordmagasságot ért el a State Grid északi, északkeleti és keleti regionális hálózatain. Az érintett régiók közé tartozik az északi Hopej tartomány és Tiencsin kikötőváros, valamint az északkeleti Liaoning és a keleti Santung tartományok.

A State Grid megkezdte a hálózati működés optimalizálását, és felkészült a régiók közötti áramtovábbításra a megnövekedett igények kielégítése érdekében.

Egy külön közleményben a keleti Anhuj tartomány energiaügyi hivatala közölte, hogy a csúcsidőszaki áramkereslet kedden rekordot jelentő 69,99 millió kilowattot ért el, ami 2,1%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A hivatal szerint az áramszükséglet megugrását közvetlenül a hőhullám okozta, bár a számítástechnikai központok és egyéb gazdasági tevékenységek növekedése is hozzájárult.

A nemzeti meteorológiai szolgálat szerdai tájékoztatása szerint Liaoning egyes részein és Északkelet-Kína hegyvidéki területein a hőmérséklet megközelítheti vagy meghaladhatja a történelmi szélsőségeket a következő 10 napban, és a lakosságot hőség elleni védekezésre szólította fel.

Kína tartományai közül Kuangtung lett az első az országban, amelynek villamosenergia-fogyasztása júliusban meghaladta a 100 milliárd kilowattórát - írta a Reuters.