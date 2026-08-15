Apadó folyók, erdőtüzek és visszahúzódó gleccserek – az űrből is látszanak a kánikula nyomai

Az idei hőhullámok hatása már az űrből is jól kivehető Nyugat-Európában. A BBC Verify által vizsgált műholdfelvételeken visszahúzódó gleccserek, erdőtüzek nyomán felperzselt területek, barnára száradt mezők és alacsony vízállású folyók láthatók.

A Duna alacsony vízállása a horvátországi Batinánál 2026. augusztus 9-én. A hőhullám hatása Európa több folyóján is megmutatkozik.

Fotó: MARKO PERKOV / AFP

Az Európai Unió Copernicus éghajlatfigyelő szolgálata szerint Nyugat-Európában az idei június–júliusi időszak volt a valaha mért legmelegebb. A brit meteorológiai szolgálat, a Met Office a rendkívüli meleg közvetlen okaként a tartósan fennálló magas légnyomású időjárási helyzetet jelölte meg, amely hosszú időn keresztül derült, napos időt eredményezett.

A szakemberek szerint az éghajlatváltozás emellett évtizedek óta növeli az átlaghőmérsékletet, ezáltal gyakoribbá és intenzívebbé teszi a szélsőségesen meleg időszakokat.

A hőhullám nyomán 30 éves mélypontra apadt a Duna

A szélsőséges időjárás a kontinens folyóin is érezteti hatását. A Duna, Európa második leghosszabb folyója több országban 30 éve nem látott alacsony vízállást ért el.

Az alacsony vízszint miatt korábban víz alatt lévő tárgyak és maradványok is felszínre kerültek. Bulgáriában egy mamut csontjait találták meg, Szerbiában pedig egy elsüllyedt második világháborús hadihajó vált láthatóvá.

Magyarországon és Romániában az alacsony vízállás az atomerőművek működését is érintette: egyes létesítményeket időszakosan le kellett állítani, illetve csökkentett teljesítménnyel kellett üzemeltetni, mert a folyó vizét nem lehetett megfelelően felhasználni a hűtéshez.

A Rajnán szintén problémákat okozott az alacsony vízállás, egyes teherhajók fennakadtak, folyami hajóutakat pedig töröltek.

Europe's scorched landscapes seen from space after summer heatwaves https://t.co/EXCkTaAxDT — BBC News (UK) (@BBCNews) August 15, 2026

Jelentősen visszahúzódtak az alpesi gleccserek

A rendkívüli meleg az Alpok gleccsereit sem kímélte. A mérések szerint az idei nyár az alpesi jég olvadása szempontjából az eddig feljegyzett legsúlyosabb időszakok közé kerülhet.

Az enyhe tél miatt április végére a szokásosnál kevesebb hó maradt a gleccsereken, majd a májusi, szokatlanul korai hőség tovább gyorsította az olvadást. A hótakaró eltűnésével felszínre került jég közvetlenül ki volt téve a későbbi magas hőmérsékleteknek.

Lander van Tricht, a svájci Szövetségi Műszaki Főiskola glaciológusa szerint az elmúlt években télen lényegesen kevesebb hó hullott, nyáron pedig jelentősen fokozódott az olvadás. A szakember arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi tendencia folytatódása súlyos következményekkel járhat az Alpok gleccsereire.