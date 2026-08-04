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franciaország

A hőhullám miatt reaktorokat kapcsoltak le Franciaországban is

38 perce
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A rendkívüli hőség és a folyók alacsony vízhozama miatt Franciaországban három atomreaktort ideiglenesen leállítottak. Az EDF szerint a döntésre a környezetvédelmi előírások betartása érdekében volt szükség – írta meg az EuroNews.
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franciaországatomerőműhőhullám

Az Euronews beszámolója szerint a hőhullám miatt Franciaországban három atomerőművi reaktort ideiglenesen leállítottak.

hőhullám
Már az atomerőművek működését is veszélyezteti a brutális hőhullám. Fotó: STRINGER / ANADOLU

Franciaországban is gondot okoz a hőhullám, reaktorokat állítottak le

Az EDF az Ardennekben található Chooz atomerőmű két blokkját kapcsolta le, miután a Meuse folyó vízhozama csökkent. A vállalat szerint az intézkedésre azért volt szükség, hogy betartsák a folyó vízgazdálkodására vonatkozó francia–belga megállapodást.

A Moselle megyében működő Cattenom atomerőmű egyik reaktorát szintén leállították a folyó alacsony vízhozama miatt. Az EDF közlése szerint ezzel azt kívánják biztosítani, hogy a folyók elegendő vízmennyiséget biztosítsanak minden érintett felhasználó számára.

Franciaországban 57 atomreaktor működik, amelyek az ország áramtermelésének közel 70 százalékát adják. Az erőművek nagy része folyók vagy a tenger közelében található, mivel a hűtéshez jelentős mennyiségű vízre van szükség.

A tartós hőség és az aszály azonban csökkenti a folyók vízhozamát, miközben a víz hőmérséklete is emelkedik. Emiatt az EDF-nek időnként vissza kell vennie egyes reaktorok teljesítményét, vagy átmenetileg le kell állítania azokat.

Az Euronews szerint július elején már a Golfech atomerőmű egyik reaktorát is le kellett állítani, mert a Garonne folyó vize túlságosan felmelegedett. Jelenleg több másik reaktor teljesítményét is korlátozzák Franciaországban a hőség miatt.

 

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