Újabb hőhullámra készül Franciaország - rekordhőmérsékletek dőltek meg Európában

Franciaország a szezon ötödik hőhullámára készül, ami tovább fokozza azt az intenzív forró időszakot, amely május óta ismételten az egekbe emelte a hőmérsékletet az egész országban. Mindeközben rekordhőmérsékleteket mértek Európában és a óceánok felszínén is júliusban.
Európa-szerte a szélsőséges hőség májusban kezdődött, és jelentős erdőtüzekhez, elhúzódó aszályhoz és új országos hőmérsékleti rekordokhoz, valamint több ezer hőség okozta halálesethez vezetett.
Globálisan eddig ez a harmadik legforróbb év, 2024 és 2025 után. Azonban 2026-nak még van ideje felzárkózni. A ember okozta felgyorsult globális felmelegedés és a szuper El Niño, a Csendes-óceán egyes részeinek időszakos felmelegedése, amely a világ minden táján hőmérséklet-ingadozásokhoz vezet kettős csapásnak köszönhetően egyre nagyobb az esélye annak, hogy az év végére 2026 a feljegyzett rekordok legforróbb évévé válhat, mondták a tudósok.
Rekordhőmérsékletek az óceánokon és a szárazföldön is
A Kopernikusz Éghajlatváltozási Szolgáltatás adatai szerint a múlt hónapban mérték a valaha mért legmagasabb júliusi átlaghőmérsékletet az extrapoláris óceánokban, vagyis az idényjellegű tengeri jégtől mentes óceánokban. A szolgálat szerint ezt részben az egyenlítői Csendes-óceánon kialakuló El Niño körülmények táplálták. Az új júliusi átlagrekord 20,96 fok, ami megdöntötte a 2023-as 20,89 fokos rekordot.
Azonban a múlt havi globális átlagos felszíni levegőhőmérséklet 16,90 fok volt, amivel a feljegyzések szerint csupán a holtversenyben második legmelegebb július lett, megegyezve a 2024-es júliussal. Nyugat-Európában eközben a június-júliusi időszak átlaghőmérsékleti rekordja elérte a 21,62 fokot a Kopernikusz szerint, megdöntve a 2022-es rekordot
A tartós nagynyomású rendszerek csapdába ejtették a hőt Nyugat-Európa felett, a szélsőséges hőmérsékletek pedig felerősítették a széles körű aszályt. Ahogy a talajok kiszáradnak, elveszítik a természetes hűtés képességét, lehetővé téve a hő könnyebb felhalmozódását. Ez egyértelmű példa arra, hogy a klímaváltozás hogyan fokozza a hőszélsőségeket, a hőség és az aszály egyre inkább erősíti egymást.
- magyarázta Samantha Burgess, az Európai Középtávú Időjárás-előrejelzések Központjának éghajlat-változási stratégiai vezetője.
Újabb hőhullámra készül Franciaország
Franciaországban májusban adtak ki először hőségriadót, amikor az ország több mint felében új havi hőmérsékleti csúcsokat regisztráltak. A hőség júniusban fokozódott, egy olyan időszakban, amely során a francia közegészségügyi ügynökség szerint legalább 5700-zal több halálesetet regisztráltak a szokásosnál.
A Météo-France nemzeti meteorológiai ügynökség közölte, hogy június 23-a volt az országban valaha feljegyzett legforróbb nap: a hőmérséklet délnyugaton elérte a 44,3 fokot.
Júliusban két másik hőhullám-epizódot is regisztráltak, amelyek felerősítették a délnyugat-franciaországi történelmi erdőtüzet, amely 220 000 embert kényszerített otthona elhagyására - ez volt a kontinens második világháború óta egyik legnagyobb evakuálási erőfeszítése.
A Météo-France most arra figyelmeztet, hogy keddtől Délkelet-Franciaországban közel 40 fokra emelkedhet a hőmérséklet - írta az AP News.
Magyarországon is emelkedik a hőmérséklet
A rövid hidegfront és hűvösebb hajnalok után itthon is emelkedni kezd a hőmérséklet. Ma délután akár 37 fokot is mutathatnak hőmérők, kedden pedig már 38-at is.