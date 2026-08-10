Újabb hőhullámra készül Franciaország - rekordhőmérsékletek dőltek meg Európában

Franciaország a szezon ötödik hőhullámára készül, ami tovább fokozza azt az intenzív forró időszakot, amely május óta ismételten az egekbe emelte a hőmérsékletet az egész országban. Mindeközben rekordhőmérsékleteket mértek Európában és a óceánok felszínén is júliusban.

Rekordhőmérsékletek dőltek meg az óceánon és szárazföldön is a hőhullám alatt. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Európa-szerte a szélsőséges hőség májusban kezdődött, és jelentős erdőtüzekhez, elhúzódó aszályhoz és új országos hőmérsékleti rekordokhoz, valamint több ezer hőség okozta halálesethez vezetett.

Globálisan eddig ez a harmadik legforróbb év, 2024 és 2025 után. Azonban 2026-nak még van ideje felzárkózni. A ember okozta felgyorsult globális felmelegedés és a szuper El Niño, a Csendes-óceán egyes részeinek időszakos felmelegedése, amely a világ minden táján hőmérséklet-ingadozásokhoz vezet kettős csapásnak köszönhetően egyre nagyobb az esélye annak, hogy az év végére 2026 a feljegyzett rekordok legforróbb évévé válhat, mondták a tudósok.

Rekordhőmérsékletek az óceánokon és a szárazföldön is

A Kopernikusz Éghajlatváltozási Szolgáltatás adatai szerint a múlt hónapban mérték a valaha mért legmagasabb júliusi átlaghőmérsékletet az extrapoláris óceánokban, vagyis az idényjellegű tengeri jégtől mentes óceánokban. A szolgálat szerint ezt részben az egyenlítői Csendes-óceánon kialakuló El Niño körülmények táplálták. Az új júliusi átlagrekord 20,96 fok, ami megdöntötte a 2023-as 20,89 fokos rekordot.

Azonban a múlt havi globális átlagos felszíni levegőhőmérséklet 16,90 fok volt, amivel a feljegyzések szerint csupán a holtversenyben második legmelegebb július lett, megegyezve a 2024-es júliussal. Nyugat-Európában eközben a június-júliusi időszak átlaghőmérsékleti rekordja elérte a 21,62 fokot a Kopernikusz szerint, megdöntve a 2022-es rekordot

A tartós nagynyomású rendszerek csapdába ejtették a hőt Nyugat-Európa felett, a szélsőséges hőmérsékletek pedig felerősítették a széles körű aszályt. Ahogy a talajok kiszáradnak, elveszítik a természetes hűtés képességét, lehetővé téve a hő könnyebb felhalmozódását. Ez egyértelmű példa arra, hogy a klímaváltozás hogyan fokozza a hőszélsőségeket, a hőség és az aszály egyre inkább erősíti egymást.

- magyarázta Samantha Burgess, az Európai Középtávú Időjárás-előrejelzések Központjának éghajlat-változási stratégiai vezetője.