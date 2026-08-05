Rekordhőség tombol Japánban és Koreában: rengeteg áldozatot szed a hőhullám

Elájuló szurkolók egy baseballpályán. Elpusztuló oroszlánok egy állatkertben. Holtan talált nő, aki egy autóban keresett menedéket. Sorra szedi az áldozatait a brutális hőhullám Japánban és a Koreai-félszigeten.

Brutális hőhullám tombol Japánban és a Koreai-félszigeten. Fotó: GREG BAKER / AFP

Teljesen hatalmába kerítette a hőhullám Dél-Koreát, Észak-Koreát és Japánt

Dél-Korea nagy részén szerdán súlyos hőségriadó volt érvényben, mivel a sűrűn lakott, 20 millió embernek otthont adó Szöulban és a szomszédos területeken a hőmérséklet elérte a 39 fokot.

Az észak-koreai hatóságok számos területen hőségriadót rendeltek el, és arra szólították fel a lakosságot, hogy tegyenek biztonsági intézkedéseket a hőség okozta egészségügyi problémák elkerülése érdekében.

Japán katasztrófavédelmi ügynöksége arról számolt be, hogy a július 20. és 26. közötti héten több mint 18 000 embert szállítottak kórházba napszúrásos vagy hőguta-szerű tünetekkel.

A dél-koreai hőség már nemzeti katasztrófa

Május közepe óta Dél-Korea Bel- és Biztonsági Minisztériumának jelentése szerint körülbelül 2220 embernél diagnosztizáltak hőséggel összefüggő betegséget, és 19-en életüket vesztették. Mintegy 17 140 haszonállat, köztük csirkék, kacsák és sertések, valamint nagyjából 160 000 tenyésztett hal is elpusztult.

Vasárnap a délkeleti Yangsan városában a hőmérséklet elérte a 42,5 fokot, ami a legmagasabb mért érték a koreai meteorológiai megfigyelések 1904-es kezdete óta.

I Dzsemjong elnök a keddi kormányülésen arra utasította a tisztviselőket, hogy a jelenlegi hőhullámot tekintsék nemzeti katasztrófának, és tegyenek meg minden tőle telhetőt az emberi életek védelmében.

Kedd este egy húszas éveiben járó néző összeesett a Szöultól nyugatra fekvő Incshon város egyik stadionjában, miközben az SSG Landers és az LG Twins közötti baseballmeccset nézte. A mentők újraélesztették, majd kórházba szállították, ami miatt a mérkőzés körülbelül 10 percre félbeszakadt.

A Koreai Baseball Szervezet (KBO) szerint a mérkőzés után egy másik, szintén húszas éveiben járó szurkoló is elvesztette az eszméletét, őt a stadionban látták el. A szervezet szerdán bejelentette, hogy a szerdára és csütörtökre tervezett mind a 10 mérkőzést törölték, és egy későbbi időpontban rendezik meg őket.