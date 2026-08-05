Rekordhőség tombol Japánban és Koreában: rengeteg áldozatot szed a hőhullám

Elájuló szurkolók egy baseballpályán. Elpusztuló oroszlánok egy állatkertben. Holtan talált nő, aki egy autóban keresett menedéket. Sorra szedi az áldozatait a brutális hőhullám Japánban és a Koreai-félszigeten.
Teljesen hatalmába kerítette a hőhullám Dél-Koreát, Észak-Koreát és Japánt
Dél-Korea nagy részén szerdán súlyos hőségriadó volt érvényben, mivel a sűrűn lakott, 20 millió embernek otthont adó Szöulban és a szomszédos területeken a hőmérséklet elérte a 39 fokot.
Az észak-koreai hatóságok számos területen hőségriadót rendeltek el, és arra szólították fel a lakosságot, hogy tegyenek biztonsági intézkedéseket a hőség okozta egészségügyi problémák elkerülése érdekében.
Japán katasztrófavédelmi ügynöksége arról számolt be, hogy a július 20. és 26. közötti héten több mint 18 000 embert szállítottak kórházba napszúrásos vagy hőguta-szerű tünetekkel.
A dél-koreai hőség már nemzeti katasztrófa
Május közepe óta Dél-Korea Bel- és Biztonsági Minisztériumának jelentése szerint körülbelül 2220 embernél diagnosztizáltak hőséggel összefüggő betegséget, és 19-en életüket vesztették. Mintegy 17 140 haszonállat, köztük csirkék, kacsák és sertések, valamint nagyjából 160 000 tenyésztett hal is elpusztult.
Vasárnap a délkeleti Yangsan városában a hőmérséklet elérte a 42,5 fokot, ami a legmagasabb mért érték a koreai meteorológiai megfigyelések 1904-es kezdete óta.
I Dzsemjong elnök a keddi kormányülésen arra utasította a tisztviselőket, hogy a jelenlegi hőhullámot tekintsék nemzeti katasztrófának, és tegyenek meg minden tőle telhetőt az emberi életek védelmében.
Kedd este egy húszas éveiben járó néző összeesett a Szöultól nyugatra fekvő Incshon város egyik stadionjában, miközben az SSG Landers és az LG Twins közötti baseballmeccset nézte. A mentők újraélesztették, majd kórházba szállították, ami miatt a mérkőzés körülbelül 10 percre félbeszakadt.
A Koreai Baseball Szervezet (KBO) szerint a mérkőzés után egy másik, szintén húszas éveiben járó szurkoló is elvesztette az eszméletét, őt a stadionban látták el. A szervezet szerdán bejelentette, hogy a szerdára és csütörtökre tervezett mind a 10 mérkőzést törölték, és egy későbbi időpontban rendezik meg őket.
Hűsítő ételeket javasolnak Észak-Koreában
Min Szon Yong, a Phenjani Központi Kórház belgyógyászati osztályának igazgatóhelyettese vasárnap azt nyilatkozta Észak-Korea fő lapjának, a Rodong Sinmunnak, hogy az embereknek kutyahúst és halpelyhet kellene enniük a fehérje pótlására, hogy leküzdjék a hőséget
A kutyahúst, amelyet dangogi-ként, azaz édes húsként emlegetnek, Észak-Korea-szerte régóta az állóképességet növelő ételnek tekintik, és hagyományosan az év legmelegebb időszakában fogyasztják. Min a hűsöléshez a görögdinnyét, az uborkát, a paradicsomot, a mungóbabot és a gyömbért is javasolta a lap beszámolója szerint.
Emberek és állatok szenvednek a japán hőségben
A japán Környezetvédelmi Minisztérium szerdán hőségriadót adott ki Japán nyugati és déli részének többségére. Bár a tokiói régióban ezen a héten átmenetileg csökkent a hőmérséklet, a déli területeket továbbra is heves hőség sújtotta.
A délnyugati Kumamoto városában folytatódtak a mentési és eltakarítási munkálatok a július 28-i, 7,1-es erősségű földrengés után, amelyben 38 ember vesztette életét, köztük egy 70-es éveiben járó nő, aki egy autóban keresett menedéket, és ott kapott hőgutát. Szerdán még több mint 43 000 háztartás maradt vezetékes víz nélkül.
Mindeközben három oroszlán elpusztult egy tokiói állatkertben, és több más állatnál is egyértelműen hőguta tünetei jelentkeztek - írta az AP News.