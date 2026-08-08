Hőlégballonok lepték el Bristol egét – galéria

A rendezvénynek az Ashton Court Estate ad otthont, és több mint száz hőlégballon vesz részt rajta. A fesztiválon a hagyományos ballonok mellett különleges formájú légballonok is megjelennek, így a Bristol feletti égbolt ilyenkor különösen színes látványt nyújt.

A 48. Bristoli Nemzetközi Hőlégballon Fiestán három napon keresztül több mint 100 hőlégballon száll fel tömegesen hajnalban és alkonyatkor

Fotó: Henry Nicholls / AFP

A látványosságok este is folytatódnak: pénteken és szombaton rendezik meg a Nightglowt, amely során a felfújt ballonok égői a zene ritmusára világítják meg az éjszakát – írja a Brighton Journal. A Bristol International Balloon Fiesta leglátványosabb pillanatait galériánkban mutatjuk meg.