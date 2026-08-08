Hőlégballonok lepték el Bristol egét – galéria

A rendezvénynek az Ashton Court Estate ad otthont, és több mint száz hőlégballon vesz részt rajta. A fesztiválon a hagyományos ballonok mellett különleges formájú légballonok is megjelennek, így a Bristol feletti égbolt ilyenkor különösen színes látványt nyújt.
A látványosságok este is folytatódnak: pénteken és szombaton rendezik meg a Nightglowt, amely során a felfújt ballonok égői a zene ritmusára világítják meg az éjszakát – írja a Brighton Journal. A Bristol International Balloon Fiesta leglátványosabb pillanatait galériánkban mutatjuk meg.
Kényszerleszállást hajtott végre a hőlégballon a belvárosban
Ijesztő jelenetek zajlottak le Kassa egén pár hónapja, amikor a nemzetközi fesztivál forgatagában két repülő jármű összeütközött a magasban. A váratlan légi karambolt követően az egyik hőlégballon kényszerleszállást hajtott végre a Felszabadítók terén, egy forgalmas bevásárlóközpont előtti útszakaszon.