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Hőlégballonok lepték el Bristol egét – galéria

19 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Színes hőlégballonok lepték el Bristol légterét, ahol augusztus 7-én elkezdődött a háromnapos Bristol International Balloon Fiesta. A hőlégballonok látványos tömeges felszállása a fesztivál egyik legfontosabb programja, amelyet napkeltekor és napnyugtakor tartanak meg, ha az időjárási körülmények engedik.
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fotóhőlégballonbristol

A rendezvénynek az Ashton Court Estate ad otthont, és több mint száz hőlégballon vesz részt rajta. A fesztiválon a hagyományos ballonok mellett különleges formájú légballonok is megjelennek, így a Bristol feletti égbolt ilyenkor különösen színes látványt nyújt.

Hot air balloons take to the air in a Mass Ascent at dawn during the Bristol international balloon fiesta, in Bristol, western England on August 7, 2026. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP), hőlégballon
A 48. Bristoli Nemzetközi Hőlégballon Fiestán három napon keresztül több mint 100 hőlégballon száll fel tömegesen hajnalban és alkonyatkor
Fotó: Henry Nicholls / AFP

A látványosságok este is folytatódnak: pénteken és szombaton rendezik meg a Nightglowt, amely során a felfújt ballonok égői a zene ritmusára világítják meg az éjszakát – írja a Brighton Journal. A Bristol International Balloon Fiesta leglátványosabb pillanatait galériánkban mutatjuk meg.

Nemzetközi Hőlégballon Fiesta, HőlégballonFiesta
Nemzetközi Hőlégballon Fiesta, HőlégballonFiesta
Nemzetközi Hőlégballon Fiesta, HőlégballonFiesta
Nemzetközi Hőlégballon Fiesta, HőlégballonFiesta
Nemzetközi Hőlégballon Fiesta, HőlégballonFiesta
Nemzetközi Hőlégballon Fiesta, HőlégballonFiesta
Nemzetközi Hőlégballon Fiesta, HőlégballonFiesta
Nemzetközi Hőlégballon Fiesta, HőlégballonFiesta
Nemzetközi Hőlégballon Fiesta, HőlégballonFiesta
Nemzetközi Hőlégballon Fiesta, HőlégballonFiesta
Nemzetközi Hőlégballon Fiesta, HőlégballonFiesta
Nemzetközi Hőlégballon Fiesta, HőlégballonFiesta
Nemzetközi Hőlégballon Fiesta, HőlégballonFiesta
Nemzetközi Hőlégballon Fiesta, HőlégballonFiesta
Nemzetközi Hőlégballon Fiesta, HőlégballonFiesta
Galéria: Fiesta a levegőben: hőlégballonok szállták meg Bristol légterét
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A 48. Bristoli Nemzetközi Hőlégballon Fiestán három napon keresztül (augusztus 7–9. között) több mint 100 hőlégballon száll fel tömegesen hajnalban és alkonyatkor

 

Kényszerleszállást hajtott végre a hőlégballon a belvárosban

Ijesztő jelenetek zajlottak le Kassa egén pár hónapja, amikor a nemzetközi fesztivál forgatagában két repülő jármű összeütközött a magasban. A váratlan légi karambolt követően az egyik hőlégballon kényszerleszállást hajtott végre a Felszabadítók terén, egy forgalmas bevásárlóközpont előtti útszakaszon.

 

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