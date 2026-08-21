Három holttestet találtak három nap alatt egy amerikai városban

Az első holttestre szombaton este 6 óra körül bukkantak egy erdős területen, az East River Flats park közelében, a Mississippi folyó mellett.

Az első holttestre a Mississippi folyó mellett találtak rá - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Az áldozatot a hatóságok az később 56 éves, Maple Grove-i Karen Lynn Sognesandként azonosították.

Másnap, vasárnap délelőtt 11 óra 30 perc körül újabb holttestet találtak a Bde Maka Ska tó partján. A Minneapolis Park and Recreation Board közlése szerint a holttest erősen bomlott állapotban volt.

Hétfőn újabb holttestre bukkantak, ezúttal a város egyik ismert látványossága, a Stone Arch Bridge közelében. A holttestet a Minnesotai Egyetem rendőrsége találta meg, a haláleset körülményeit azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra – írja a Fox News.

Minneapolis police have identified the body of a woman found in the woods near a park along the Mississippi River on Saturday, one of several found near bodies of water in the city in the past several days. https://t.co/pzqLkRJdoJ — FOX 9 (@FOX9) August 19, 2026

A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy a három haláleset között van-e kapcsolat, illetve azt sem, hogy bűncselekmény történt-e.

Holttestet találtak egy leégett fabódéban Komlónál

Tűz ütött ki vasárnap éjszaka Komlónál. A hírek szerint a közelben élők figyeltek fel az ott lakó férfi kétségbeesett kiabálására, majd azonnal riasztották a tűzoltókat. A lángokat ezután hamar megfékezték, a férfi életét azonban már nem lehetett megmenteni.