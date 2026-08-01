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holttest

Holttesteket hagyott bomlásnak, idegen hamvakat adott át – hosszú évekre börtönbe kerül

1 órája
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A 48 éves temetkezési vállalkozó több száz család bizalmával élt vissza: nem hamvasztotta el időben az elhunytakat, idegen hamvakat adott át, a befizetett pénzt pedig saját életvitelére költötte. A bíróság 20 év börtönnel sújtotta.
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holttestrobert bushpénz

Húsz év börtönre ítélte a brit bíróság a 48 éves Robert Busht, aki éveken át megrázó módon élt vissza a gyászoló családok bizalmával. A Legacy Independent Funeral Directors vezetője tucatnyi holttestet hagyott oszlásnak, miközben a temetésekre befizetett pénzből luxusnyaralásokat finanszírozott, a hozzátartozóknak pedig sok esetben idegen emberek hamvait adta át – adta hírül az angol Metro

holttest
Robert Bush temetkezési vállalkozó, akit gyászoló családok megkárosításában és megtévesztésében bűnösnek találtak, ítélethirdetés előtt érkezik a Hull Koronabíróságra.
Fotó: Darren Staples / AFP

A Hulli Koronabíróság szerint 

Bush 67 bűncselekményt követett el 12 év alatt, amelyek több száz embert érintettek.

Megrázó vallomások a tárgyaláson

A négynapos tárgyaláson több mint 200 sértett vagy hozzátartozó mondta el, milyen fájdalmat okozott nekik a temetkezési vállalkozó.

A legmegrázóbb történeteket olyan szülők osztották meg, akik később tudták meg, hogy az urnában őrzött, illetve ékszerekbe foglalt hamvak nem elvesztett gyermeküké voltak.

Az egyik esetben a szakértők azt is megállapították, hogy a hamvak még csak nem is emberi eredetűek voltak.

Holttestek bomlottak a telephelyen

A hatóságok 2024 márciusában tartottak razziát a Legacy hulli telephelyén, miután bejelentés érkezett a vállalkozás működéséről. 

A telephelyen borzalmas látvány fogadta a rendőröket: bomlásnak indult holttesteket találtak, köztük egy halva született csecsemőét is. 

A hamvakat zsákokban, íróasztalokon és a padlón hagyták, több holttestet pedig méltatlan körülmények között tároltak.

Robert Bush (C), a funeral director guilty of defrauding and deceiving grieving families, arrives ahead of his sentencing outside the Hull Crown Court in the Lowgate area of Kingston upon Hull on July 27, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP)
Robert Bush érkezik a Hulli Koronabíróságra ítélethirdetésére 2026. július 27-én. A volt temetkezési vállalkozót végül 20 év börtönbüntetésre ítélték. Fotó: Darren Staples / AFP

A nyomozás szerint Bush hónapokig nem temettetett el vagy hamvasztatott el elhunytakat, rossz hamvakat adott át a családoknak, pénzt vett fel olyan temetési szolgáltatásokért, amelyeket nem teljesített, sőt még a jótékonysági adományokat is eltulajdonította.

A pénz fontosabb volt mindennél

Hilliard bíró szerint Robert Bush kizárólag a saját anyagi hasznát tartotta szem előtt.

Ha újra felhasználhatott egy koporsót, megtette. Ha olcsóbb volt hűtés nélkül tárolni a holttesteket, azt választotta

 – fogalmazott az ítélet indoklásában.

A bíró szerint a vádlott kapzsisága mellett teljes érzéketlenségről is tanúbizonyságot tett, amikor sem az elhunytak méltóságával, sem a hozzátartozók fájdalmával nem törődött.

Az áldozatok pénzéből élt fényűzően

A bíróságon ismertetett pénzügyi adatok szerint Bush 

2017 és 2024 között több mint 42 ezer fontot (mintegy 20 millió forintot) költött nyaralásokra, 21 ezer fontot (közel 10 millió forintot) motorversenyzésre, valamint 17 400 fontot (nagyjából 8,2 millió forintot) fordított otthona felújítására. 

Védője szerint a férfit ma már mindenki megveti, és teljesen kiközösítette a társadalom. Bár bocsánatot kért az áldozatoktól, a bíróság szerint ez semmit sem változtat azon a felmérhetetlen lelki traumán, amelyet több száz családnak okozott. 

A 48 éves Robert Busht végül 20 év börtönbüntetésre ítélték.

 

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