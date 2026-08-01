Holttesteket hagyott bomlásnak, idegen hamvakat adott át – hosszú évekre börtönbe kerül

Húsz év börtönre ítélte a brit bíróság a 48 éves Robert Busht, aki éveken át megrázó módon élt vissza a gyászoló családok bizalmával. A Legacy Independent Funeral Directors vezetője tucatnyi holttestet hagyott oszlásnak, miközben a temetésekre befizetett pénzből luxusnyaralásokat finanszírozott, a hozzátartozóknak pedig sok esetben idegen emberek hamvait adta át – adta hírül az angol Metro.

Robert Bush temetkezési vállalkozó, akit gyászoló családok megkárosításában és megtévesztésében bűnösnek találtak, ítélethirdetés előtt érkezik a Hull Koronabíróságra.

Fotó: Darren Staples / AFP

A Hulli Koronabíróság szerint

Bush 67 bűncselekményt követett el 12 év alatt, amelyek több száz embert érintettek.

Megrázó vallomások a tárgyaláson

A négynapos tárgyaláson több mint 200 sértett vagy hozzátartozó mondta el, milyen fájdalmat okozott nekik a temetkezési vállalkozó.

A legmegrázóbb történeteket olyan szülők osztották meg, akik később tudták meg, hogy az urnában őrzött, illetve ékszerekbe foglalt hamvak nem elvesztett gyermeküké voltak.

Az egyik esetben a szakértők azt is megállapították, hogy a hamvak még csak nem is emberi eredetűek voltak.

Holttestek bomlottak a telephelyen

A hatóságok 2024 márciusában tartottak razziát a Legacy hulli telephelyén, miután bejelentés érkezett a vállalkozás működéséről.

A telephelyen borzalmas látvány fogadta a rendőröket: bomlásnak indult holttesteket találtak, köztük egy halva született csecsemőét is.

A hamvakat zsákokban, íróasztalokon és a padlón hagyták, több holttestet pedig méltatlan körülmények között tároltak.

Robert Bush érkezik a Hulli Koronabíróságra ítélethirdetésére 2026. július 27-én. A volt temetkezési vállalkozót végül 20 év börtönbüntetésre ítélték. Fotó: Darren Staples / AFP

A nyomozás szerint Bush hónapokig nem temettetett el vagy hamvasztatott el elhunytakat, rossz hamvakat adott át a családoknak, pénzt vett fel olyan temetési szolgáltatásokért, amelyeket nem teljesített, sőt még a jótékonysági adományokat is eltulajdonította.

A pénz fontosabb volt mindennél

Hilliard bíró szerint Robert Bush kizárólag a saját anyagi hasznát tartotta szem előtt.

Ha újra felhasználhatott egy koporsót, megtette. Ha olcsóbb volt hűtés nélkül tárolni a holttesteket, azt választotta

– fogalmazott az ítélet indoklásában.

A bíró szerint a vádlott kapzsisága mellett teljes érzéketlenségről is tanúbizonyságot tett, amikor sem az elhunytak méltóságával, sem a hozzátartozók fájdalmával nem törődött.