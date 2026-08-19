Évtizedek után adta vissza a gleccser a két eltűnt hegymászó holttestét

Két holttest került elő 2026. július 26-án a svájci Alpokban, a Trift-gleccser olvadó jegéből. A vizsgálatok szerint azoké a belga hegymászóké, akik 1992-ben tűntek el a Weissmies térségében – írta meg a Swissinfo.ch.

Két holttestet találtak Svájcban egy olvadó gleccserben. Az Alpok jegéből 34 éve eltűnt hegymászók maradványai kerültek elő (A képen az olvadó Rhône-gleccser látható a svájci Alpokban 2026 júliusában)

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Holttestek kerültek elő egy olvadó gleccserből Svájcban

A két belga hegymászó 1992. szeptember 4-én indult el a Weissmies menedékházból, hogy megmássza a 4017 méteres csúcsot. Az Almagell menedékházig jutottak, de rendkívül rossz időjárásba kerültek, és soha nem értek célba. A következő hónapokban több keresőakciót is indítottak utánuk, ám csak egy hátizsák került elő.

Harmincnégy évvel később, július 26-án két holttestet találtak Svájcban, a Valais kantonban fekvő Saas-Grund térségében, a Trift-gleccser olvadó jegében.

A maradványokat kiemelték, majd a sioni Valais Kórház igazságügyi intézetébe szállították. A DNS-vizsgálat igazolta, hogy az 1992-ben eltűnt, akkor 39 és 41 éves hegymászókról van szó.

A kantoni rendőrség szerint az Alpok visszahúzódó gleccserei időről időre olyan halottak maradványait hozzák felszínre, akik évtizedekkel korábban tűntek el a hegyekben. A Valais kantoni hatóság 1925 óta vezeti az eltűntek listáját, amelyen főként magashegyi, folyami és más vízi eltűnések szerepelnek. A mostani felfedezés egy 34 éve megoldatlan ügyet zárt le. A rendőrség hangsúlyozta, hogy a jég visszahúzódásával más, évtizedek óta keresett emberek maradványai is előkerülhetnek a hegyekben később.

A gleccser fedte fel halálukat

Korábban is beszámoltunk már olyan esetekről, amikor az olvadó jég évek vagy akár évtizedek óta eltűnt emberek maradványait hozta felszínre. A Zugspitze közelében egy több mint fél éve keresett német nő holttestét találták meg egy gleccsernél, míg az osztrák Alpokban egy 22 éve eltűnt férfi maradványai kerültek elő. Pakisztánban pedig még ennél is különösebb felfedezést tettek: egy 28 éve eltűnt férfi testét találta meg egy pásztor az olvadó gleccserben, ruhái és igazolványa pedig szinte épségben megmaradtak.