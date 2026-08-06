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holttest

Senki sem nyitott rájuk: egy- és hároméves gyerekek napokat töltöttek halott édesanyjuk mellett

19 órája
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Holttestek mellett töltött csaknem több napot két kisgyermek egy pennsylvaniai házban, miután édesanyjuk és annak volt párja életét vesztette.
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holttestkét kisgyermekházban

Két kisgyermek napokon át egyedül volt egy pennsylvaniai házban, miközben édesanyjuk és a nő volt barátja holtteste ugyanabban az ingatlanban feküdt. A rendőrség szerint a tragédia körülményei egyelőre tisztázatlanok – írja a People

holttest
Két kisgyermek közel két napot töltött egyedül egy pennsylvaniai házban, miközben édesanyjuk és a nő volt barátja holtteste ugyanott feküdt.
Fotó: AFP

Két napig senki sem vette észre

A 31 éves Lamara Baldwint és 42 éves volt párját, Lamont Dunlapet augusztus 3-án találták meg wilkinsburgi otthonukban. A nyomozók szerint a két felnőtt valószínűleg már július 31-én meghalt, így az 

egy- és hároméves kisgyermek csaknem két napot tölthetett egyedül a lakásban.

A rendőrség közlése szerint a holttesteken nem találtak külsérelmi nyomokat. A két gyermeket biztonságba helyezték, jelenleg a gyermekvédelmi szolgálat gondoskodik róluk.

A halála előtt segítségért kiáltott

A halál pontos oka egyelőre nem ismert, azt az igazságügyi orvosszakértő boncolással próbálja megállapítani.

A helyi sajtó szerint Baldwin néhány nappal a tragédia előtt egy Facebook-élőzésben beszélt mentális problémáiról. 

A videóban azt mondta, belefáradt a hazugságokba, és már nem tudja, meddig bírja még.

A hatóságok továbbra is vizsgálják, mi vezetett a két felnőtt halálához.

Belgiumban is megrázó családi tragédia történt: két fiatal szülő holttestére bukkantak egy sorházban, a helyiek szerint egyik gyermekük találhatott rájuk. A halálesetek körülményeit még vizsgálják.

 

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