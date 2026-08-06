Senki sem nyitott rájuk: egy- és hároméves gyerekek napokat töltöttek halott édesanyjuk mellett

Két kisgyermek napokon át egyedül volt egy pennsylvaniai házban, miközben édesanyjuk és a nő volt barátja holtteste ugyanabban az ingatlanban feküdt. A rendőrség szerint a tragédia körülményei egyelőre tisztázatlanok – írja a People.
Két napig senki sem vette észre
A 31 éves Lamara Baldwint és 42 éves volt párját, Lamont Dunlapet augusztus 3-án találták meg wilkinsburgi otthonukban. A nyomozók szerint a két felnőtt valószínűleg már július 31-én meghalt, így az
egy- és hároméves kisgyermek csaknem két napot tölthetett egyedül a lakásban.
A rendőrség közlése szerint a holttesteken nem találtak külsérelmi nyomokat. A két gyermeket biztonságba helyezték, jelenleg a gyermekvédelmi szolgálat gondoskodik róluk.
A halála előtt segítségért kiáltott
A halál pontos oka egyelőre nem ismert, azt az igazságügyi orvosszakértő boncolással próbálja megállapítani.
A helyi sajtó szerint Baldwin néhány nappal a tragédia előtt egy Facebook-élőzésben beszélt mentális problémáiról.
A videóban azt mondta, belefáradt a hazugságokba, és már nem tudja, meddig bírja még.
A hatóságok továbbra is vizsgálják, mi vezetett a két felnőtt halálához.
Belgiumban is megrázó családi tragédia történt: két fiatal szülő holttestére bukkantak egy sorházban, a helyiek szerint egyik gyermekük találhatott rájuk. A halálesetek körülményeit még vizsgálják.