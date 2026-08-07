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strand

Sok magyar nyaraló nem tudja: ezek a jogok illetik meg a horvát tengerparton strandolókat

20 órája
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Hiába áll a parton a „Private Beach” vagy a „Csak vendégeknek” tábla, a legtöbb horvátországi strandot bárki használhatja. A hatályos horvát jogszabályok szerint a természetes és üzemeltetett tengeri strandok alapvetően mindenki számára szabadon hozzáférhetők, még akkor is, ha egy hotel, apartman vagy kemping előtt találhatók.
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strandhorvátországtörvény

Horvátország adriai tengerpartja minden nyáron magyarok tízezreit vonzza, ezért nem árt tisztában lenni azzal, milyen jogok illetik meg a nyaralókat. A horvát Index.hr összefoglalója szerint a 2023 óta hatályos, a tengeri közvagyonról és a tengeri kikötőkről szóló törvény egyértelműen kimondja: a tengeri strandokat nem lehet kivonni a közhasználatból, vagyis azoknak azonos feltételek mellett mindenki számára szabadon hozzáférhetőnek kell maradniuk.

horvát
A horvát törvény a strandolók jogait védi.
Fotó: Shutterstock

A „Private Beach” felirat önmagában nem jelent semmit

A „Private Beach”, „Reserved for Guests” vagy „No Entry” feliratok önmagukban nem teszik magánterületté a strandot. Horvátországban a tenger és a legtöbb partszakasz közvagyonnak minősül, ezért nem lehet privatizálni.

Ez azt jelenti, hogy a turisták akkor is leteríthetik a törölközőjüket és megmártózhatnak a tengerben, ha a strand közvetlenül egy szálloda, apartmanház vagy kemping előtt fekszik. 

A szállodák és strandüzemeltetők kérhetnek pénzt a napágyakért, napernyőkért vagy egyéb szolgáltatásokért, de a strand megközelítéséért vagy a fürdőzésért nem szedhetnek belépődíjat.

Saját ételt és hűtőtáskát is lehet vinni

A horvát szabályok szerint a nyaralók saját törölközőt, hűtőtáskát, ételt és italt is magukkal vihetnek a strandra. 

A szolgáltatók nem kötelezhetik a fürdőzőket arra, hogy napágyat béreljenek vagy fogyasszanak az ottani bárban azért, hogy használhassák a strandot.

A koncesszióval működő üzemeltetők nyújthatnak különféle szolgáltatásokat, magát a partszakaszt azonban nem sajátíthatják ki. Üres napágyakkal sem foglalhatják le azért, hogy másokat távol tartsanak.

Vannak kivételek

A szabályozás azonban nem minden partszakaszra vonatkozik. Tilos belépni a katonai kikötőkbe, a hajógyárak területére és más, különleges rendeltetésű létesítményekbe. A nyilvános kikötők egy részében pedig biztonsági, vám- vagy üzemeltetési okokból korlátozhatják a fürdőzést és a szabad mozgást.

A törvény kétféle strandot is kivon az általános közhasználat alól: a kezelésre vagy rehabilitációra szolgáló egészségügyi intézmények partszakaszait, valamint a naturista strandokat. Minden más tengerpartot viszont bárki szabadon használhat.

Egy dologra azonban figyelni kell

Az, hogy a strand közhasználatú, nem jelenti azt, hogy oda magánterületen keresztül is be lehet jutni. Magánkerteken, udvarokon vagy magánutakon nem szabad áthaladni, a partot kizárólag közterületről vagy a tenger felől lehet megközelíteni.

Ma arról is írtunk, hogy vörös hőségriasztást rendeltek el Horvátország egész területére.

 

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