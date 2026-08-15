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Horvátország

Baleset és tűz nehezíti a közlekedést Horvátországban, 14 kilométeres a kocsisor a tenger felé

1 órája
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Több horvát autópályán és főúton is jelentős fennakadások nehezítik a közlekedést szombaton. Horvátország egyik legfontosabb, a tengerpart felé vezető autópályáján baleset történt, amely miatt több kilométeres kocsisor alakult ki. Omiš térségében pedig a tűz miatt egy elkerülő utat teljesen lezártak a forgalom elől.
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Horvátországtűzbalesettorlódás

Horvátország A1-es autópályáján közlekedési baleset történt a Novigrad és a Bosiljevo 1 csomópont között, Dubrovnik irányában. A Horvát Autóklub (HAK) legfrissebb tájékoztatása szerint a baleset következtében mintegy 14 kilométeresre nőtt a kocsisor.

Több útszakaszon is erős a forgalom Horvátország területén szombaton (A kép illusztráció) Fotó: EGGENBERGER / APA Olaszország, olasz autópálya, olaszautópálya, autópályaDue to intensified car controls in Italy on the border cross point of Arnoldstein in connection with the upcoming G8 summit in Genoa, car drivers in Austria face enormous traffic jams of up to 20 kilometres of length, 14 July 2001. (Photo by EGGENBERGER / APA-Images via AFP)
Több útszakaszon is erős a forgalom Horvátország területén szombaton (A kép illusztráció)
Fotó: EGGENBERGER / APA

Horvátország több autópályáján is torlódások vannak

Az A1-es autópályán Zágráb és Bosiljevo között, valamint a Čelinka-alagút és a Zadar istok csomópont között Dubrovnik irányában szakaszosan, rövidebb fennakadásokkal halad a kocsisor.

Az A2-es autópályán a trakošćani fizetőkapu előtt, Zágráb irányában mintegy négy kilométeres torlódás alakult ki. A kocsisor Szlovénia területére is átnyúlik.

Az A7-es autópályán a Rupa határátkelőhely és a Šmrika csomópont között szintén megnövekedett a forgalom. A HAK azt javasolja a Crikvenica és Novi Vinodolski felé tartóknak, hogy a Hreljin vagy a Križišće csomópontnál hajtsanak le az autópályáról.

A Krk hídon a sziget irányába ugyancsak erős a forgalom – számolt be róla a 24sata.

A horvátországi tűz miatt egy elkerülő utat is lezártak

Tűz miatt minden jármű előtt lezárták az omiši elkerülő utat (DC553). A DC414-es főút Prizdrina és Potomje közötti szakaszán, valamint a Kuna Pelješka és Pijavičino közötti LC29026-os helyi úton egy forgalmi sávon haladhatnak a járművek.

 

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