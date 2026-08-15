Baleset és tűz nehezíti a közlekedést Horvátországban, 14 kilométeres a kocsisor a tenger felé

Horvátország A1-es autópályáján közlekedési baleset történt a Novigrad és a Bosiljevo 1 csomópont között, Dubrovnik irányában. A Horvát Autóklub (HAK) legfrissebb tájékoztatása szerint a baleset következtében mintegy 14 kilométeresre nőtt a kocsisor.

Több útszakaszon is erős a forgalom Horvátország területén szombaton (A kép illusztráció)

Fotó: EGGENBERGER / APA

Horvátország több autópályáján is torlódások vannak

Az A1-es autópályán Zágráb és Bosiljevo között, valamint a Čelinka-alagút és a Zadar istok csomópont között Dubrovnik irányában szakaszosan, rövidebb fennakadásokkal halad a kocsisor.

Az A2-es autópályán a trakošćani fizetőkapu előtt, Zágráb irányában mintegy négy kilométeres torlódás alakult ki. A kocsisor Szlovénia területére is átnyúlik.

Az A7-es autópályán a Rupa határátkelőhely és a Šmrika csomópont között szintén megnövekedett a forgalom. A HAK azt javasolja a Crikvenica és Novi Vinodolski felé tartóknak, hogy a Hreljin vagy a Križišće csomópontnál hajtsanak le az autópályáról.

A Krk hídon a sziget irányába ugyancsak erős a forgalom – számolt be róla a 24sata.

A horvátországi tűz miatt egy elkerülő utat is lezártak

Tűz miatt minden jármű előtt lezárták az omiši elkerülő utat (DC553). A DC414-es főút Prizdrina és Potomje közötti szakaszán, valamint a Kuna Pelješka és Pijavičino közötti LC29026-os helyi úton egy forgalmi sávon haladhatnak a járművek.