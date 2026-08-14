Videón, ahogyan a horvát légierő a lángokkal küzd

Horvátország légierőinek pilótái Canadair és Air Tractor repülőgépekkel segítik az oltást több helyszínen. A CL-415-ös Canadaireket Omiš és Lokva Rogoznica, valamint a Pelješac-félszigeten található Kuna Pelješka térségében vetették be.
Horvátország: katonai gépek oltják a pusztító tüzet
Az Air Tractor gépek többek között Ninski Stanovi és Zaton környékén oltják a lángokat.
A műveletekben egy Mi-171Sh helikopter is részt vett, amely a Canadair személyzetét szállította a Zemunik, Brač és Zemunik közötti útvonalon.
A civilek kimenekítésében is segítenek
A tűz miatt több helyen evakuálásra is szükség volt. Lokva Rogoznica és Omiš térségében a horvát parti őrség egyik hajóját, a GB 203 Modruljt is bevetették a civilek kimenekítésére.
A környéken az elmúlt órákban rendkívül súlyos helyzet alakult ki. A lángok házakat, autókat és hajókat is elértek, több tucat ember megsérült, és a hatóságok nagy erőkkel dolgoznak a tűz megfékezésén.