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Tájékoztatást adott a külügyminisztérium a horvát tűz magyar sérültjeiről

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horvátország

Videón, ahogyan a horvát légierő a lángokkal küzd

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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A horvát légierő több Canadair és Air Tractor repülőgépet is bevetett az Omiš környékén és a Pelješac-félszigeten pusztító tüzek megfékezésére. A civilek kimenekítésében a hadsereg és a parti őrség is részt vesz.
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horvátországtűzhelikopter

Horvátország légierőinek pilótái Canadair és Air Tractor repülőgépekkel segítik az oltást több helyszínen. A CL-415-ös Canadaireket Omiš és Lokva Rogoznica, valamint a Pelješac-félszigeten található Kuna Pelješka térségében vetették be.

horvátország
Horvátország: reggelre jól láthatóvá vált a tűz pusztításának nagysága.
Fotó: MIROSLAV LELAS / AFP

Horvátország: katonai gépek oltják a pusztító tüzet

Az Air Tractor gépek többek között Ninski Stanovi és Zaton környékén oltják a lángokat.

A műveletekben egy Mi-171Sh helikopter is részt vett, amely a Canadair személyzetét szállította a Zemunik, Brač és Zemunik közötti útvonalon.

A civilek kimenekítésében is segítenek

A tűz miatt több helyen evakuálásra is szükség volt. Lokva Rogoznica és Omiš térségében a horvát parti őrség egyik hajóját, a GB 203 Modruljt is bevetették a civilek kimenekítésére.

Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
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Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Galéria: Erdőtűz Horvátországban: magyarok is menekültek a lángok elől
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Csütörtök este hatalmas erdőtűz keletkezett Horvátországban

A környéken az elmúlt órákban rendkívül súlyos helyzet alakult ki. A lángok házakat, autókat és hajókat is elértek, több tucat ember megsérült, és a hatóságok nagy erőkkel dolgoznak a tűz megfékezésén.

 

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