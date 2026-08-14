Videón, ahogyan a horvát légierő a lángokkal küzd

Horvátország légierőinek pilótái Canadair és Air Tractor repülőgépekkel segítik az oltást több helyszínen. A CL-415-ös Canadaireket Omiš és Lokva Rogoznica, valamint a Pelješac-félszigeten található Kuna Pelješka térségében vetették be.

Horvátország: reggelre jól láthatóvá vált a tűz pusztításának nagysága.

Fotó: MIROSLAV LELAS / AFP

Horvátország: katonai gépek oltják a pusztító tüzet

Az Air Tractor gépek többek között Ninski Stanovi és Zaton környékén oltják a lángokat.

A műveletekben egy Mi-171Sh helikopter is részt vett, amely a Canadair személyzetét szállította a Zemunik, Brač és Zemunik közötti útvonalon.

Hrvatska vojska od ranih jutarnjih sati angažirana je na gašenju velikih požara diljem 🇭🇷: tijekom cijelog dana na terenu su protupožarne zrakoplovne snage #HRZ i Obalna straža #HRM❗️



Na području Omiša, Pelješca i Zadra požare gase vojni piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s… pic.twitter.com/SxcIofUV0t — MORH/MoD Croatia 🇭🇷 (@MORH_OSRH) August 14, 2026

A civilek kimenekítésében is segítenek

A tűz miatt több helyen evakuálásra is szükség volt. Lokva Rogoznica és Omiš térségében a horvát parti őrség egyik hajóját, a GB 203 Modruljt is bevetették a civilek kimenekítésére.