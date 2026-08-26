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strand

Sokkot kaptak a fürdőzők: koporsót sodort partra a víz Horvátországban - fotó

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Nem mindennapi élményben volt része a fürdőzőknek. Ekkor a Pag sziget egyik strandján a tenger egy koporsót sodort partra Horvátországban, a róla készült fotók pedig csakhamar elárasztották a közösségi médiát. A bizarr tárgy kapcsán számtalan magyarázat felmerült, mire kiderült, hogy a koporsó az idei pagi karnevál egyik kelléke volt.
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strandkoporsóHorvátországtenger

Egy koporsót fedeztek fel a fürdőzők a horvátországi Pag sziget egyik strandján, amelyet egy sziklás szakaszon sodort partra a víz. A bizarr tárgyról készült fotók hamarosan futótűzként terjedtek el a közösségi médiában, mialatt többen is azt találgatták, vajon hogy kerülhetett a koporsó a vízbe. 

Koporsót sodort partra a víz Horvátországban / Fotó: 1123RF (Képünk illusztráció)

Koporsót sodort partra a víz Horvátországban

Idővel kiderült, a koporsó nem valódi temetésből származott, hanem az idei pagi karnevál egyik kelléke volt. A farsangi hagyomány részeként a Marko nevű bábut elégetik, majd koporsóban a tengerbe dobják. A szertartás jelképesen az elmúlt év gondjaitól és nehézségeitől való megszabadulást jelenti. A koporsót feltehetően a tengeri áramlatok sodorták arra a partszakaszra, ahol később a fürdőzők rátaláltak - írja a Paraméter.

A közösségi médiában egyébként egyébként sokak fantáziáját megmozgatta az eset, és többen viccelődni is kezdtek a tárgyról készült fotók láttán.

Az egyetlen szabad napágy a strandon

- jegyezte meg például az egyik felhasználó.

 

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