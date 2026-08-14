Minden, amit a Horvátországban tomboló tűzről tudni lehet: majdnem 40-en megsérültek

Harminchat ember megsérült, közülük heten életveszélyes állapotban vannak annak a nagy kiterjedésű erdőtűznek következtében, amely csütörtök este ütött ki a dél-horvátországi Omis közelében, majd az éjszaka folyamán lakóházakra is átterjedt. A térségből mintegy ezer helyit és turistát menekítettek ki, péntek reggel még csaknem 300 tűzoltó küzdött a lángokkal.

Tucatnyi sérültje van a Horvátországban tomboló tűznek / Fotó: Facebook

Tucatnyi sérültje van a Horvátországban tomboló tűznek

A tűz csütörtök este 20 óra 21 perckor keletkezett Lokva Rogoznica településen, az Adriai-tenger partján végighúzódó főút közelében. A lángok az erős szél miatt gyorsan tovább terjedtek a száraz növényzetben és a fenyőerdőben, elértek lakóépületeket, az éjszaka folyamán pedig Omis területére is átterjedtek. Több ház, gépkocsi és más vagyontárgy is a tűz martalékává vált.

A spliti kórház péntek reggeli közlése szerint összesen 36 ember szorult orvosi ellátásra. Közülük 14-et kórházban tartottak, hét sérült állapota életveszélyes. A sérültek többsége égési sérüléseket szenvedett, másokat füstmérgezés miatt kellett ellátni.

A devastating forest fire is currently raging near Omiš, Croatia. Several homes have already been destroyed, while many more remain at risk as the flames continue to spread through the surrounding areas. pic.twitter.com/WwqW4jweIl — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 14, 2026

A horvát tűzoltóság péntek reggeli adatai szerint 286 tűzoltó és 93 jármű vesz részt az oltásban, a helyi egységek segítségére több horvát megyéből, valamint Zágrábból is érkeztek tűzoltók. Hajnalban négy Canadair CL-415-ös tűzoltó repülőgépet is a térségbe vezényeltek.

A horvát haditengerészet egyik hajóját ugyancsak készenlétbe helyezték az esetleges tengeri evakuáláshoz.

A hatóságok Omisban, Dugi Ratban, Makarskában és Splitben befogadóközpontokat nyitottak. Az éjszaka folyamán a legveszélyeztetettebb területekről szárazföldön és hajókkal is menekítettek ki embereket. Az omisi sportcsarnokban az éjszaka folyamán mintegy ezer ember kapott menedéket.

A tűz miatt lezárták a Jadranska Magistrala érintett szakaszát, valamint az omisi elkerülő út Makarska felé vezető részét. A lezárások és a turisták tömeges távozása miatt Omisban jelentős torlódások alakultak ki, a város egyes részei pedig áram nélkül maradtak.

Slavko Tucakovic országos tűzoltóparancsnok péntek reggel elmondta: rendkívül nehéz éjszakán vannak túl, és a Lokva Rogoznicától Omisig húzódó térségben továbbra is bonyolult a helyzet. Közlése szerint ez Horvátország történetének egyik legsúlyosabb erdőtüze - írja az MTI.