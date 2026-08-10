Súlyos aszály Horvátországban: teljesen kiszáradhat az egyik folyó - videó

Horvátország több folyója továbbra is a kisvizes tartományban van, a tartós csapadékhiány miatt pedig egyelőre nem várható jelentős javulás – derül ki a horvát meteorológiai és hidrológiai szolgálat (DHMZ) legfrissebb jelentéséből.

Horvátország területén rendkívül alacsony a Duna vízállása

Fotó: MARKO PERKOV / AFP

A Száva, a Kupa, a Duna, a Mura és a Dráva vízállása egyaránt rendkívül alacsony. A Dráva és a Duna több mérési ponton is megközelítette a korábban feljegyzett minimumokat – közölte az MTI.

A Dráván Eszéknél augusztus elején mínusz 192 centiméteres vízállást mértek, ami új negatív rekordot jelentett. A Dunán, Batinánál augusztus 3-án mínusz 142 centiméteres értéket jegyeztek fel, amellyel a folyó vízállása szintén történelmi mélypont közelébe került.

Homokpadok akadályozzák a hajózást a Dráván

Az alacsony vízállás következtében nagy homokpadok kerültek felszínre a Dráván. Ezek több helyen elzárják a hajózóutat, ezért a hajók nem tudnak bejutni Eszékre.

Különösen súlyos a helyzet az Orljaván. A folyó vízállása Pozsega közelében mindössze három centiméterre csökkent, a szakemberek szerint pedig néhány napon belül akár teljesen ki is száradhat.

A DHMZ előrejelzése alapján rövid távon nem várható számottevő változás. A Száva, a Kupa, a Duna és a Mura várhatóan továbbra is a kisvizes tartományban marad, míg a Dráva vízállása stagnálhat.

Horvátország talajvízkészleteire is hat a csapadékhiány

A tartós csapadékhiány már a felszín alatti vízkészletekre is hatással van. A talajvíz szintje Horvátország középső, északi és keleti területein tovább csökken, több helyen pedig megközelítette a korábban mért minimumértékeket.