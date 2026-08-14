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Hatalmas tűz ütött ki Horvátországban: magyar családoknak is menekülniük kellett – drámai videók

Horvátország

Van, aki a kétéves kislányával menekült – megrázó magyar beszámolók a Horvátországi erdőtűzről

15 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Mindenkinek menekülnie kellett. Pillanatok alatt csaptak fel a lángok Horvátországban.
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Horvátországtűzerdőtűz

Mint arról korábban beszámoltunk, hatalmas erdőtűz keletkezett Horvátországban csütörtök este, amely az éjszaka még tovább terjedt. A lángokkal péntek reggel is küzdöttek. A Lokva Rogoznicában kitört tűz Omis felé terjedt tovább, sokakat kellett evakuálni. Magyarok is menekülni kényszerültek.

Hatalmas erdőtűz miatt kellett evakuálni az embereket Horvátországban. Magyarok is érintettek
Hatalmas erdőtűz miatt kellett evakuálni az embereket Horvátországban. Magyarok is érintettek
Fotó: YouTube

Így menekültek a magyarok a horvát erdőtűz miatt

A Facebookon számos magyar család számolt be arról, miként élték meg, hogy váratlanul menekülnie kellett. Egy édesapa arról írt, hogy két (2 és fél valamint 4 és fél éves) lányukkal kellett elhagyniuk omiši szállásukat az éjszaka folyamán, a csomagjaik nagy részét azonban hátra kellett hagyniuk.

Egy nő arról számolt be: nekik Staniciből kellett menekülniük. Mint írta, amint megérezték a füstszagot, elkezdtek pakolni, de nem gondolták, hogy ekkora a baj. A szél azonban feltámadt, és megfordította a tűz irányát, ami így pillanatok alatt már mellettük kezdett lángolni. 

Megint más arról posztolt: Lokva Rogoznicából evakuálták őket, jelenleg Omisban van nekik kijelölve hely egy sportközpontban.

De olyan is akadt, aki már a tüzet messziről látva, még az autóban döntött úgy, hogy visszafordul Magyarország felé.

Orbán Anita a horvátországi erdőtűzről: A magyarok biztonságban vannak

Orbán Anita közösségi oldalán arról számolt be: "Az általunk ismert, illetve a konzuli szolgálathoz fordult magyar állampolgárok jelenleg biztonságban vannak. Kollégáink az éjszaka folyamán több esetben közvetlenül egyeztettek a horvát hatóságokkal is annak érdekében, hogy honfitársaink biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet." Kiemelte: a konzuli szolgálat folyamatosan kapcsolatban van az érintett magyarokkal és a helyi hatóságokkal. 


 

 

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