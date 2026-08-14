Van, aki a kétéves kislányával menekült – megrázó magyar beszámolók a Horvátországi erdőtűzről

Mint arról korábban beszámoltunk, hatalmas erdőtűz keletkezett Horvátországban csütörtök este, amely az éjszaka még tovább terjedt. A lángokkal péntek reggel is küzdöttek. A Lokva Rogoznicában kitört tűz Omis felé terjedt tovább, sokakat kellett evakuálni. Magyarok is menekülni kényszerültek.

Hatalmas erdőtűz miatt kellett evakuálni az embereket Horvátországban. Magyarok is érintettek

Fotó: YouTube

Így menekültek a magyarok a horvát erdőtűz miatt

A Facebookon számos magyar család számolt be arról, miként élték meg, hogy váratlanul menekülnie kellett. Egy édesapa arról írt, hogy két (2 és fél valamint 4 és fél éves) lányukkal kellett elhagyniuk omiši szállásukat az éjszaka folyamán, a csomagjaik nagy részét azonban hátra kellett hagyniuk.

Egy nő arról számolt be: nekik Staniciből kellett menekülniük. Mint írta, amint megérezték a füstszagot, elkezdtek pakolni, de nem gondolták, hogy ekkora a baj. A szél azonban feltámadt, és megfordította a tűz irányát, ami így pillanatok alatt már mellettük kezdett lángolni.

Megint más arról posztolt: Lokva Rogoznicából evakuálták őket, jelenleg Omisban van nekik kijelölve hely egy sportközpontban.

De olyan is akadt, aki már a tüzet messziről látva, még az autóban döntött úgy, hogy visszafordul Magyarország felé.

Orbán Anita a horvátországi erdőtűzről: A magyarok biztonságban vannak

Orbán Anita közösségi oldalán arról számolt be: "Az általunk ismert, illetve a konzuli szolgálathoz fordult magyar állampolgárok jelenleg biztonságban vannak. Kollégáink az éjszaka folyamán több esetben közvetlenül egyeztettek a horvát hatóságokkal is annak érdekében, hogy honfitársaink biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet." Kiemelte: a konzuli szolgálat folyamatosan kapcsolatban van az érintett magyarokkal és a helyi hatóságokkal.



