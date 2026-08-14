Horvátországi erdőtűz: eddig négy magyar sérültről tudni, ketten kórházban vannak

A horvátországi erdőtűz miatt négy magyar állampolgár sérüléséről kapott jelzést a külügyi tárca, közülük ketten jelenleg is kórházban vannak – közölte a Külügyminisztérium Facebook-oldalán.
A tájékoztatás szerint a Konzuli Tájékoztatási és Ügyeleti Központhoz 13 közvetlen megkeresés érkezett. A tűz gyors terjedése miatt többen kénytelenek voltak elhagyni szálláshelyüket, illetve biztonságosabb területre menekülni.
A tárca közlése szerint az érintett magyar állampolgárok biztonságban vannak. Többen Splitben, Makarskában, Trogirban, illetve Omiš biztonságos területein tartózkodnak. A hajnalban segítséget kérők jelentős része már Magyarország felé tart saját gépjárművel vagy tömegközlekedéssel, és további konzuli segítséget nem igényel.
A négy sérült magyar ügyében a külképviselet közvetlenül intézkedett. Két magyar állampolgár továbbra is kórházban van, de a jelenlegi információk szerint még pénteken hazaengedhetik őket.
Jelenleg tíz magyar állampolgár esetében merülhet fel helyszíni transzfer biztosítása. Ketten Splitből Omišba szeretnének eljutni, nyolcan pedig az omiši sportcsarnokból térnének vissza szálláshelyükre. A konzuli szolgálat folyamatos kapcsolatban áll velük.
A külügyi tárca az Omišban és környékén konzuli védelemre regisztrált magyarokkal is felvette a kapcsolatot. Öt család, összesen 17 ember helyzetét követték nyomon. Valamennyien jelezték, hogy hazautazásuk biztosított, és nincs szükségük további konzuli segítségre.
Omiš térségében már nincsenek nyílt lángok
Omiš térségében már nincsenek nyílt lángok, a tűzoltók és a bevetett Canadair repülőgépek az izzó gócok felszámolásán dolgoznak. Az éjszaka folyamán mintegy kétezer embert evakuáltak a térségből.
A Pelješac-félszigeten, Kuna Pelješka közelében ugyanakkor újabb erdőtűz alakult ki, amely az erős szél miatt gyorsan terjed. A horvát hatóságok nagy erőkkel dolgoznak a megfékezésén.
A magyar külügyi tárca közvetlen kapcsolatban áll a horvát hatóságokkal, amelyeknek továbbítják a magyar állampolgárok konkrét kéréseit. Arról is folyamatosan tájékozódnak, hogy az érintettek mikor térhetnek vissza biztonságosan szálláshelyükre.
A minisztérium arra kérte a Horvátországban tartózkodó magyarokat, hogy kövessék a helyi hatóságok utasításait és a Konzinfo aktuális tájékoztatásait.
A Zadarból a helyszínre érkezett két magyar rendőr továbbra is segíti a konzuli munkát. Tájékoztatásuk szerint az omiši befogadóközpontban összesen 45 magyar állampolgárt regisztráltak. A spliti konzul is a helyszínre tart, Zágrábból pedig egy további munkatárs indult Omišba.