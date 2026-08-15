Erdőtűz az Adrián: magyar sérültek Omišnál, evakuációk és lezárások a dalmát tengerparton

Legalább egy ember meghalt, csaknem negyvenen megsérültek, és ezreket kellett evakuálni a horvátországi Omiš és Split környékén, miután az elmúlt évek legsúlyosabb erdőtüze söpört végig a dalmát tengerparton. A katasztrófa közvetlenül érintette a kint tartózkodó magyarokat is: a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatása szerint legalább 58 magyar állampolgárnak kellett elhagynia a szállását a lángok miatt.

Horvátországi erdőtűz: magyar sérültek Omišnál

A helyzetet nehezíti, hogy egy magyar állampolgár könnyebb sérülésekkel kórházba került, míg egy hétfős magyar csoport gyalogosan, autóit hátrahagyva menekült el a tűz elől.

Horvátországi erdőtűz: négy óra alatt ezer hektárt emésztett fel a tűzvihar

A katasztrófa csütörtök este kezdődött a Split közelében fekvő Lokva Rogoznica falunál. Az erős és kiszámíthatatlan irányú bóra szél miatt a lángok hihetetlen sebességgel terjedtek el, és alig négy óra alatt 1000 hektárnyi fenyőerdőt és bozótot hamvasztottak el.

A tűzvihar az éjszaka közepén érte el a közkedvelt turistavárost, Omišt, ahol a Borak negyed lakóházai és apartmanjai kerültek közvetlen veszélybe. Slavko Tucaković országos tűzoltóparancsnok szerint a tűz mindent elnyelt, ami az útjába került: házak, autók és tengerparti hajók égtek porrá.

Evakuálás szárazföldön és vízen: Körülbelül 1200 és 2000 közötti lakost és külföldi turistát menekítettek ki a hatóságok. Omiš keleti részén a kikötői hatóság hajóival a tengeren keresztül is mentették az embereket a szárazföldi utak lezárása miatt.

Körülbelül 1200 és 2000 közötti lakost és külföldi turistát menekítettek ki a hatóságok. Omiš keleti részén a kikötői hatóság hajóival a szárazföldi utak lezárása miatt. Súlyos sérültek: A mentőszolgálatok 36 embert láttak el a helyszínen, 14 embert szállítottak kórházba Splitbe, közülük 10 beteg állapota életveszélyes, jelenleg is intenzív osztályon kezelik őket.

Menekülőszállásokat nyitottak a turistáknak

A katasztrófa miatt Omiš egy része teljesen elveszítette az áramellátást, az Adria-parti főközlekedési utat pedig lezárták, így hatalmas közlekedési dugók alakultak ki Split irányába. Az éjszaka folyamán a hatóságok egy helyi sportcsarnokban nyitottak szükség-menekültszállást Omišban, ahol több mint ezer elszállásolt emberről – köztük sok cseh és magyar turistáról – gondoskodnak. Szükség esetére a közeli Makarskában is előkészítettek további szálláshelyeket.