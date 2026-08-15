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horvátország

Erdőtűz az Adrián: magyar sérültek Omišnál, evakuációk és lezárások a dalmát tengerparton

54 perce
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Brutális erdőtűz pusztít a horvát tengerparton Omiš és Split környékén. Közel 60 magyar turistának kellett menekülnie, sérültek is vannak. Friss információk!
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horvátországerdőtűzmagyar turista

Legalább egy ember meghalt, csaknem negyvenen megsérültek, és ezreket kellett evakuálni a horvátországi Omiš és Split környékén, miután az elmúlt évek legsúlyosabb erdőtüze söpört végig a dalmát tengerparton. A katasztrófa közvetlenül érintette a kint tartózkodó magyarokat is: a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatása szerint legalább 58 magyar állampolgárnak kellett elhagynia a szállását a lángok miatt. 

Horvátországi erdőtűz: magyar sérültek Omišnál
Horvátországi erdőtűz: magyar sérültek Omišnál

A helyzetet nehezíti, hogy egy magyar állampolgár könnyebb sérülésekkel kórházba került, míg egy hétfős magyar csoport gyalogosan, autóit hátrahagyva menekült el a tűz elől. 

Horvátországi erdőtűz: négy óra alatt ezer hektárt emésztett fel a tűzvihar

A katasztrófa csütörtök este kezdődött a Split közelében fekvő Lokva Rogoznica falunál. Az erős és kiszámíthatatlan irányú bóra szél miatt a lángok hihetetlen sebességgel terjedtek el, és alig négy óra alatt 1000 hektárnyi fenyőerdőt és bozótot hamvasztottak el

A tűzvihar az éjszaka közepén érte el a közkedvelt turistavárost, Omišt, ahol a Borak negyed lakóházai és apartmanjai kerültek közvetlen veszélybe. Slavko Tucaković országos tűzoltóparancsnok szerint a tűz mindent elnyelt, ami az útjába került: házak, autók és tengerparti hajók égtek porrá.

  • Evakuálás szárazföldön és vízen: Körülbelül 1200 és 2000 közötti lakost és külföldi turistát menekítettek ki a hatóságok. Omiš keleti részén a kikötői hatóság hajóival a tengeren keresztül is mentették az embereket a szárazföldi utak lezárása miatt. 
  • Súlyos sérültek: A mentőszolgálatok 36 embert láttak el a helyszínen, 14 embert szállítottak kórházba Splitbe, közülük 10 beteg állapota életveszélyes, jelenleg is intenzív osztályon kezelik őket.

Menekülőszállásokat nyitottak a turistáknak

A katasztrófa miatt Omiš egy része teljesen elveszítette az áramellátást, az Adria-parti főközlekedési utat pedig lezárták, így hatalmas közlekedési dugók alakultak ki Split irányába. Az éjszaka folyamán a hatóságok egy helyi sportcsarnokban nyitottak szükség-menekültszállást Omišban, ahol több mint ezer elszállásolt emberről – köztük sok cseh és magyar turistáról – gondoskodnak. Szükség esetére a közeli Makarskában is előkészítettek további szálláshelyeket. 

Andrej Plenković horvát miniszterelnök a helyszínre sietett, és az ország történetének egyik legpusztítóbb erdőtüzének nevezte a mostanit. Bár péntek reggelre a nyílt lángokat nagyrészt sikerült elfojtani, a parázsló területek és a feltámadó szél miatt a tűzoltó repülőgépek és több mint 300 tűzoltó továbbra is legmagasabb fokú készenlétben állnak. 

Mit tegyen, ha a környéken tartózkodik, vagy most utazna oda?

Ha Ön vagy hozzátartozója jelenleg Split, Omiš vagy Makarska térségében nyaral, kövesse az alábbi biztonsági protokollokat:

  1. Figyelje a helyi hatóságok utasításait: Ha a rendőrség vagy a katasztrófavédelem elrendeli a szálláshely elhagyását, azonnal kövesse az utasításokat, ne próbálja menteni a gépjárművét a saját biztonsága rovására. 
  2. Keresse a konzulátust: Baj esetén a Horvátországban tartózkodó magyarok a Zágrábi Magyar Nagykövetség és Konzulátus sürgősségi vonalán kérhetnek azonnali segítséget.
  3. Közlekedési infók: Indulás előtt kötelezően ellenőrizze a lezárásokat a Horvát Autóklub (HAK) hivatalos oldalán, mivel a parti utakon továbbra is korlátozások vannak érvényben.

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