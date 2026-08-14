Megrázó felvételeken Horvátország történetének egyik legsúlyosabb tűzvésze

A horvátországi tűz csütörtök este Lokva Rogoznicában ütött ki, ahonnan az éjszaka folyamán Omiš felé terjedt tovább. A lángok Nemira és Stanići településrészeket is elérték, majd kevesebb mint 50 méterre megközelítették a város központját.
A helyszíni beszámolók szerint a lángok házakat, turisztikai és vendéglátóipari létesítményeket is elértek, több jármű és hajó kiégett. Az Adriai főúton több tucat megrongálódott, illetve kiégett jármű maradt. A város jelentős részén az éjszaka folyamán megszűnt az áramszolgáltatás, és gázpalackok robbanását is lehetett hallani.
Slavko Tucaković országos tűzoltóparancsnok péntek reggeli közlése szerint 900–1000 hektárnyi terület égett le. A károk pontos nagyságának felmérése még hátravan.
Harminchat ember sérült meg, heten életveszélyes állapotban vannak
A spliti klinikai kórház tájékoztatása szerint összesen 36 ember részesült orvosi ellátásban a tűz következtében. A vizsgálatok után 14 embert kórházban tartottak, a többieket hazaengedték. Hét sérült életveszélyes állapotban van – számolt be róla az Index.hr.
A tűz által érintett területen egy 65 éves nőt is keresnek, akit legutóbb a Hildegard hotel közelében láttak.
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Tucaković péntek délelőtt újságírói kérdésre azt mondta, egyelőre nincs megerősített információ halálos áldozatról. Ugyanakkor nem zárta ki annak lehetőségét, hogy az érintett területek átvizsgálása során áldozatot találjanak. A tűzoltók a nap folyamán valamennyi érintett házat átvizsgálják, és folytatják az utómunkálatokat.
A horvátországi tűzvész miatt több mint kétezer embert evakuáltak
A tűz miatt nagyarányú evakuálás kezdődött Omišban és környékén. Az omiši Vöröskereszt vezetőjének tájékoztatása szerint éjfélig több mint kétezer embert regisztráltak az evakuáltak között.
Az omiši Ribnjak sportcsarnokban kialakított befogadóközpontban péntek reggel mintegy 1500 ember tartózkodott. Az evakuáltak egy része időközben rokonokhoz távozott, másokat autóbuszokkal Splitbe szállítottak, ahol a Gripe sportcsarnokban biztosítottak számukra elhelyezést.
Makarskában szintén befogadóhelyet alakítottak ki egy általános iskolában. Az omiši központban élelmiszert, ivóvizet, gyógyszereket és más alapvető ellátást biztosítottak az érintetteknek.
A veszélyeztetett területről sokan, köztük turisták is távoztak, egy részük hajókkal hagyta el Omiš környékét. Az evakuálás segítésére a horvát haditengerészet egyik hajója is készenlétben állt.
Egy szemtanú szerint percek alatt hatalmasra nőtt a tűz
Egy, a Lokva Rogoznicában keletkezett tűz kezdetét látó szemtanú arról számolt be, hogy egy kávézóban ültek, amikor füstszagot éreztek. Eleinte azt gondolták, hogy a közeli étteremből érkezik a füst, később azonban égett gumiszagot éreztek, majd meglátták a lángokat.
A szemtanú szerint ők értesítették a tűzoltókat, akik rövid időn belül megérkeztek – számolt be róla a 24sata.
Öt perc alatt akkora tűz alakult ki, amely mindent felemésztett, ami az útjába került
– mondta.
Az éjszaka folyamán 157 tűzoltó dolgozott a területen, péntekre pedig már több mint 280 tűzoltó vett részt a munkálatokban. Reggel Canadair tűzoltó repülőgépek is bekapcsolódtak az oltásba.
Horvátország történetének egyik legsúlyosabb tűzvészéről beszélt a tűzoltóparancsnok
Slavko Tucaković a 24sata horvát lapnak azt mondta, az éjszaka rendkívül nehéz körülmények között zajlott az oltás.
Borzalmas volt. Semmit sem lehetett látni, mindenfelé izzó parázs repült, katasztrofális volt a helyzet, odakint szinte megállni sem lehetett. Minden bizonnyal ez volt az egyik legszörnyűbb éjszaka, amelyet eddig átéltem. Elmondhatjuk, hogy ez Horvátország történetének egyik legsúlyosabb tűzvésze
– fogalmazott.
A tűzoltóparancsnok szerint szó szerint házról házra folyt a küzdelem a lángokkal, és az éjszaka folyamán kaotikus helyzet alakult ki.
Tucaković péntek reggel arról számolt be, hogy Lokva Rogoznica és Omiš térségében már nincs nyílt láng. Úgy fogalmazott, ami el tudott égni, az elégett. A tűzoltók ugyanakkor továbbra is a helyszínen dolgoznak, oltják a még izzó területeket és átvizsgálják az épületeket.
A Pelješac-félszigeten is nagy tűz keletkezett
A helyzetet tovább nehezíti, hogy péntek reggel a Pelješac-félszigeten is nagy tűz keletkezett. Tucaković szerint az Omišhoz reggel érkező Canadair tűzoltó repülőgépek egy részét át kellett irányítani Pelješacra.
Az Omišba szárazföldi úton érkezett tűzoltóegységek egy részét szintén a félszigetre vezényelték. A tűzoltóparancsnok rendkívül súlyosnak nevezte a helyzetet, és közölte, hogy az egységek folyamatosan dolgoznak a tűz terjedésének megállításán.
Andrej Plenković horvát miniszterelnök Tomo Medved, Davor Božinović, Irena Hrstić és Tonči Glavina miniszterekkel együtt Omišba érkezett, ahol részt vesz a Split-Dalmácia megyei válságstáb ülésén. Az egyeztetésen a tűzoltóság, a polgári védelem, a rendőrség és a Spliti Klinikai Kórház képviselői is részt vesznek.
A hatóságok a tűz által érintett területeken folytatják az utómunkálatokat és a károk felmérését.
A legfrissebb információk szerint két tűzoltó súlyosan megsérült az Omiš térségében pusztító tűz oltása közben. Slavko Tucaković országos tűzoltóparancsnok közölte, hogy egyikük szemsérülést szenvedett, míg a másiknak átszakadt a dobhártyája.