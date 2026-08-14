Megrázó felvételeken Horvátország történetének egyik legsúlyosabb tűzvésze

A horvátországi tűz csütörtök este Lokva Rogoznicában ütött ki, ahonnan az éjszaka folyamán Omiš felé terjedt tovább. A lángok Nemira és Stanići településrészeket is elérték, majd kevesebb mint 50 méterre megközelítették a város központját.

A horvátországi tűzvész során több jármű is a lángok martalékává vált

Fotó: Facebook/Vatrogasci - 193

A helyszíni beszámolók szerint a lángok házakat, turisztikai és vendéglátóipari létesítményeket is elértek, több jármű és hajó kiégett. Az Adriai főúton több tucat megrongálódott, illetve kiégett jármű maradt. A város jelentős részén az éjszaka folyamán megszűnt az áramszolgáltatás, és gázpalackok robbanását is lehetett hallani.

Slavko Tucaković országos tűzoltóparancsnok péntek reggeli közlése szerint 900–1000 hektárnyi terület égett le. A károk pontos nagyságának felmérése még hátravan.

Harminchat ember sérült meg, heten életveszélyes állapotban vannak

A spliti klinikai kórház tájékoztatása szerint összesen 36 ember részesült orvosi ellátásban a tűz következtében. A vizsgálatok után 14 embert kórházban tartottak, a többieket hazaengedték. Hét sérült életveszélyes állapotban van – számolt be róla az Index.hr.

A képre kattintva galéria nyílik: