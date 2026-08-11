Hős magyar rendőr mentette meg egy családapa életét

Hős magyar rendőr mentette meg egy stroke-ot kapott férfi életét Horvátországban.

Egy hős rendőr segített a Horvátországban stroke-ot kapott magyar családapán. Jankovics Gábor tolmácsolt, orvost szerzett és végig támogatta a családot (illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Magyar rendőr mentette meg egy családapa életét Horvátországban

Egy magyar családapa a lánya születésnapi vacsoráján lett rosszul a horvátországi Pulában. Sándor bal keze hirtelen elgyengült, ujjait nem tudta mozgatni, majd a bal lába is lemerevedett, ezért családja azonnal segítséget kért.

A segélyhívást Jankovics Gábor főtörzszászlós, a nyári szezonban Pulában szolgáló magyar rendőr fogadta. A férfi segített orvost találni, majd akkor is kapcsolatban maradt a családdal, amikor a beteget a pulai mentőállomásról Rijekába irányították.

A rijekai kórházban derült ki, hogy Sándor stroke-ot kapott. Jankovics az ellátás alatt végig segítette a családot, tolmácsolt az orvosok és a hozzátartozók között, valamint az ügyintézésben is mellettük maradt.

A rendőr még hajnalban is tájékoztatta a családot az orvosok közléseiről, másnap pedig ismét érdeklődött a férfi állapotáról. Jankovics Gábor 2013 óta rendszeresen teljesít nyári szolgálatot a horvát tengerparton – írta meg a Blikk.