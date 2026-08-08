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kánikula

„Hirtelen teljesen kiszáradt” – megdöbbentő fotók, egész Európa pusztító aszállyal és hőséggel néz szembe

4 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Nem csak nálunk, egész Európában aggasztó a helyzet. Mutatjuk, mit okoz az aszály és a perszelő hőség.
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kánikulaaszályvízszint

Ez a nyár alaposan megkínozza a kontinensünket. Aszály, hőség, rekordalacsony vízszintek mindenütt: erről szólnak a hírek egész Európában. Olaszország már a nyár negyedik legnagyobb hőhullámával küzd, miközben száradnak ki a földek nem csak ott, de gyakorlatilag mindenütt. Eközben a folyómedrekben is alig csorgadozik valami: a németországi Dreisam szabályosan kősivataggá változott. Már csak a haltetemek utalnak arra, hogy egy folyó foglalt helyet a mederben.

Aszály és a perszelő hőség: a Dreisam-folyó medre March-Hugstetten és March-Neuershausen között
Aszály és a perszelő hőség: a Dreisam-folyó medre March-Hugstetten és March-Neuershausen között
Fotó: Antonio Pisacreta/ROPI/ZUMA Press

Megrázó fotók: aszály és a perszelő hőség Európában

Galériánk az európai helyzetről az alábbi fotóra kattintva lapozható végig:

BRITAIN-FARMING-WEATHER-DROUGHT
Italian farmer Mattia Marengo inspects his sunflower field damaged by the heat in the countryside in Bene Vagienna, near Cuneo, north-western Italy, on August 6, 2026. (Photo by Marco Bertorello / AFP) aszály
SWITZERLAND-CLIMATE-ENVIRONMENT-GLACIERS
Drought In Slovenia - 06 Aug 2026
ITALY-ROME-TIBER RIVER-HEAT WAVE
HORVÁTORSZÁG, VUKOVÁR, Ez a 2026. augusztus 4-én készült drónfotó a Duna folyó szabadon lévő medrét mutatja Vukovár közelében, Horvátországban egy elhúzódó hőhullám után.
Germany: Drought.. STONY DESERT. Dried Out Dreisam River Between March-Hugstetten And March-Neuershausen Near Freiburg (Baden WÃ¼Rttemberg)
HUNGARY-GERMANY-ENVIRONMENT-WEATHER-HISTORY-WWII-DROUGHT-DANUBE
Galéria: Kiszáradt folyók, aszály, olvadó gleccser, háborús csontok a Duna medrében
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A kelet-angliai Bury St Edmunds-i Shimpling park farmon óriási porfelhők emelkedtek egy sárgásszürke kombájnból, miközben egy kiszáradt mezőn kúszott, ami arra utalt, hogy valami nincs rendben John Pawsey brit gazdálkodó földjével. „Hirtelen teljesen kiszáradt” – mondta Pawsey. Az angol gazdák a Meteorológiai Szolgálat által valaha feljegyzett legszárazabb nyárral küzdenek.

 

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