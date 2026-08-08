„Hirtelen teljesen kiszáradt” – megdöbbentő fotók, egész Európa pusztító aszállyal és hőséggel néz szembe

Nem csak nálunk, egész Európában aggasztó a helyzet. Mutatjuk, mit okoz az aszály és a perszelő hőség.
Ez a nyár alaposan megkínozza a kontinensünket. Aszály, hőség, rekordalacsony vízszintek mindenütt: erről szólnak a hírek egész Európában. Olaszország már a nyár negyedik legnagyobb hőhullámával küzd, miközben száradnak ki a földek nem csak ott, de gyakorlatilag mindenütt. Eközben a folyómedrekben is alig csorgadozik valami: a németországi Dreisam szabályosan kősivataggá változott. Már csak a haltetemek utalnak arra, hogy egy folyó foglalt helyet a mederben.
Megrázó fotók: aszály és a perszelő hőség Európában
Galériánk az európai helyzetről az alábbi fotóra kattintva lapozható végig:
Galéria: Kiszáradt folyók, aszály, olvadó gleccser, háborús csontok a Duna medrében
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A kelet-angliai Bury St Edmunds-i Shimpling park farmon óriási porfelhők emelkedtek egy sárgásszürke kombájnból, miközben egy kiszáradt mezőn kúszott, ami arra utalt, hogy valami nincs rendben John Pawsey brit gazdálkodó földjével. „Hirtelen teljesen kiszáradt” – mondta Pawsey. Az angol gazdák a Meteorológiai Szolgálat által valaha feljegyzett legszárazabb nyárral küzdenek.
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