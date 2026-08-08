„Hirtelen teljesen kiszáradt” – megdöbbentő fotók, egész Európa pusztító aszállyal és hőséggel néz szembe

Ez a nyár alaposan megkínozza a kontinensünket. Aszály, hőség, rekordalacsony vízszintek mindenütt: erről szólnak a hírek egész Európában. Olaszország már a nyár negyedik legnagyobb hőhullámával küzd, miközben száradnak ki a földek nem csak ott, de gyakorlatilag mindenütt. Eközben a folyómedrekben is alig csorgadozik valami: a németországi Dreisam szabályosan kősivataggá változott. Már csak a haltetemek utalnak arra, hogy egy folyó foglalt helyet a mederben.

Aszály és a perszelő hőség: a Dreisam-folyó medre March-Hugstetten és March-Neuershausen között

Fotó: Antonio Pisacreta/ROPI/ZUMA Press

Megrázó fotók: aszály és a perszelő hőség Európában

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