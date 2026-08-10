Jön az idei nyár ötödik hőhulláma, rendkívüli aszály fenyeget

Belgium rendkívüli aszályra készül a tartós csapadékhiány és az emelkedő hőmérséklet miatt, Hollandiában pedig újabb hőség várható, a hőmérséklet helyenként a 35 Celsius-fokot is elérheti.

A tartós szárazság miatt rendkívül alacsony a Rajna vízszintje a hollandiai Arnheimnél. A hőség tovább súlyosbíthatja a helyzetet

Fotó: MARCEL KRIJGSMAN / ANP MAG

A belga Királyi Meteorológiai Intézet (IRM) hétfői figyelmeztetése szerint aggodalomra ad okot az országban kialakult aszályhelyzet. A következő napokban továbbra is nagyon kevés csapadék várható, miközben augusztus közepén tovább emelkedhet a hőmérséklet.

A belga közszolgálati RTBF beszámolója szerint a magasabb hőmérséklet tovább súlyosbíthatja a szárazságot.

A hőség miatt riadót rendelhetnek el Hollandiában

Hollandiában eközben az idei nyár ötödik hőhullámára készülnek. Az NL Times hétfői beszámolója szerint a holland Királyi Meteorológiai Intézet (KNMI) csütörtökre és péntekre hőségriadót rendelhet el, valamint figyelmeztetést adhat ki.