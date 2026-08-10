Jön az idei nyár ötödik hőhulláma, rendkívüli aszály fenyeget

Belgium rendkívüli aszályra készül a tartós csapadékhiány és az emelkedő hőmérséklet miatt, Hollandiában pedig újabb hőség várható, a hőmérséklet helyenként a 35 Celsius-fokot is elérheti.
A belga Királyi Meteorológiai Intézet (IRM) hétfői figyelmeztetése szerint aggodalomra ad okot az országban kialakult aszályhelyzet. A következő napokban továbbra is nagyon kevés csapadék várható, miközben augusztus közepén tovább emelkedhet a hőmérséklet.
A belga közszolgálati RTBF beszámolója szerint a magasabb hőmérséklet tovább súlyosbíthatja a szárazságot.
A hőség miatt riadót rendelhetnek el Hollandiában
Hollandiában eközben az idei nyár ötödik hőhullámára készülnek. Az NL Times hétfői beszámolója szerint a holland Királyi Meteorológiai Intézet (KNMI) csütörtökre és péntekre hőségriadót rendelhet el, valamint figyelmeztetést adhat ki.
Az előrejelzések alapján az ország egyes részein akár 35 Celsius-fokig is emelkedhet a hőmérséklet.