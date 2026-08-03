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tragédia

Tragédia a hőségben: meghalt egy 4 éves török kisfiú, miután elaludt a családi autóban

38 perce
Olvasási idő: 4 perc
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A 40 fokos hőségben a családi autóban aludt el egy négyéves török kisfiú, akinek az életét már nem tudták megmenteni. A tragédia körülményeit vizsgálják.
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tragédiatörökországautó

A négyéves Muhammed Aras Temel életét vesztette Törökországban, miután elaludt családja autójában a rekkenő hőségben. A kisfiút kórházba szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni.

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Nem tudták megmenteni a 4 éves török kisfiút, aki a családi autóban aludt el a hőségben.
Fotó: ADEM ALTAN / AFP

Kórházba vitték, de már nem tudták megmenteni

Az angol Mirror úgy tudja, hogy a tragédia vasárnap történt a dél-törökországi Mardin tartomány Mazidagi járásában. A kisfiú bemászott a családi autóba, ahol elaludt. A hozzátartozók csak később vették észre, hogy hosszabb ideje nincs szem előtt.

Amikor rátaláltak, a kisfiú már rosszul volt. Először a helyi állami kórházba szállították, ahol megállapították, hogy görcsrohamot kapott. 

Állapota miatt ezután a mardini oktató- és kutatókórházba vitték, de az orvosok minden erőfeszítése ellenére meghalt.

Az ügyben vizsgálat indult, a hatóságok boncolást is elrendeltek.

Rekordhőség tombol Törökországban

Törökországot idén nyáron rendkívüli hőhullám sújtja. 

A hétvégén Mardin térségében 40 Celsius-fokot mértek, míg júliusban Antalyában 46,1 fokot, ami a mérések kezdete óta a legmagasabb júliusi érték.

Az elmúlt hetekben Európában és az Egyesült Államokban is több gyermek vesztette életét, miután a nagy hőségben autóban maradt. Júniusban a dél-franciaországi Carpentras városában egy négy- és egy kétéves testvér halt meg hasonló körülmények között.

 

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