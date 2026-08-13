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hőség

Ismét tombol a hőség Nyugat-Európában - több országban is 35 fok feletti hőmérsékleteket mértek

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Nyugat-Európában ismét 35 fok körülire emelkedett a hőmérséklet, és ezt hazánkban is érezni fogjuk. A hétvége közeledtével ismét visszatér a kánikula.
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hőségkánikulaEurópa

Nyugat-Európában ismét feltűnt az idei nyár főszereplője: a rendkívül hőség. A HungaroMet Facebook-oldalán megosztott bejegyzés szerint több országban is 35 fokot mutattak a hőmérők.

Még nincs vége az extrém hőségnek - újabb kánikula közeleg Nyugat-Európa felől
Még nincs vége az extrém hőségnek - újabb kánikula közeleg Nyugat-Európa felől. Fotó: HungaroMet

Még nincs vége az extrém hőségnek - újabb kánikula közeleg Nyugat-Európa felől

Idén több hőhullám is végigsöpört Európán, amiből Magyarország is kapott rendesen. Alig 1 héttel ezelőtt egymás után dőltek meg a melegrekordok itthon, de ez a kontinens többi országában sem volt másképp. Azonban úgy tűnik még nincs vége a kánikulának, legfőképp Nyugat-Európában.

Tegnap délután 35 fok körül, de Franciaországban és Spanyolországban inkább afelett alakult a maximum-hőmérséklet. Wales-ben új augusztusi melegrekord született, Gogerddan településen 35,3 fokot mértek - az előző 35,2 °C volt még 1990-ből - írta a meteorológiai szolgáltató.

Ezzel a kánikulával szemben Németországtól Oroszországig jóval frissebb a levegő, mára virradóra nagy területen 10 fok alá csökkent a hőmérséklet. Ennek mi is örülhetünk, ugyanis ez a hűvösebb légtömeg hazánkba is beszivárgott. A hétvégén azonban déliesre fordul a szél, amivel ezen a nyáron már sokadjára, ismét egyre melegebb levegő érkezik, és visszatér a hőség.

 

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