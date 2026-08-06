Elviselhetetlen hőség miatt adtak ki riasztást Olaszországban: veszélyben van a Pó is

Szinte egész Olaszországot perzseli a kánikula. A hőmérséklet több helyen rekordközeli értékeket ér el, a Pó-folyó medre Torinónál szinte teljesen kiszáradt, miközben a hőség miatt vörös kód van érvényben az országban.

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További tíz napig tart a hőhullám Olaszországban, ahol az Appenninekben 500 méteres magasságban is 41 Celsius-fokot mértek – közölte a Legambiente természetvédelmi szervezet csütörtökön. Továbbra sem enyhül az extrém hőség Olaszországban: Nápolyban 48 Celsius-fokot mértek.

Fotó: AFP Elviselhetetlen a hőség Vörös kód van érvényben az egész országban. A városokban a legmelegebbet a nápolyi központi vasútállomásnál mérték, ahol a hőmérő higanyszála 48 fokot mutatott. Az északnyugati Torinóban a Pó-folyó medre majdnem teljesen kiszáradt. Nemcsak a hőség okoz gondot Olaszországban: múlt pénteken egy nápolyi földrengés miatt mintegy 300 embert evakuáltak.

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