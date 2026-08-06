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vörös kód

Elviselhetetlen hőség miatt adtak ki riasztást Olaszországban: veszélyben van a Pó is

Tegnap, 12:22
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Szinte egész Olaszországot perzseli a kánikula. A hőmérséklet több helyen rekordközeli értékeket ér el, a Pó-folyó medre Torinónál szinte teljesen kiszáradt, miközben a hőség miatt vörös kód van érvényben az országban.
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vörös kódolaszországbanhőség

További tíz napig tart a hőhullám Olaszországban, ahol az Appenninekben 500 méteres magasságban is 41 Celsius-fokot mértek – közölte a Legambiente természetvédelmi szervezet csütörtökön.

hőség
Továbbra sem enyhül az extrém hőség Olaszországban: Nápolyban 48 Celsius-fokot mértek.
Fotó: AFP

Elviselhetetlen a hőség

Vörös kód van érvényben az egész országban.

A városokban a legmelegebbet a nápolyi központi vasútállomásnál mérték, ahol a hőmérő higanyszála 48 fokot mutatott.

A piros riasztás alatt álló városok: Torino, Bolzano, Milánó, Genova, Velence, Verona, Trieszt, Bologna, Firenze, Perugia, Róma, Nápoly, Ancona, Pescara, Bari, Campobasso, Reggio Calabria, Palermo és Cagliari, valamint Catania, Messina, Latin, Brescia, Rieti és Vieti Civitavecchia - írja a Guardian.

Az északnyugati Torinóban a Pó-folyó medre majdnem teljesen kiszáradt.

Nemcsak a hőség okoz gondot Olaszországban: múlt pénteken egy nápolyi földrengés miatt mintegy 300 embert evakuáltak.

 

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