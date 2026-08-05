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folyó

Kiadták a legmagasabb fokozatú hőségriasztást Horvátországban, két folyó is kiszáradhat

1 órája
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Súlyos a helyzet Horvátországban. A hírek szerint a legmagasabb, vörös fokozatú hőségriasztást adták ki szerdára és csütörtökre az ország egészére, mialatt a tartós szárazság miatt több folyó vízállása is történelmi mélypontra süllyedt, két kisebb vízfolyás pedig napokon belül kiszáradhat.
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folyóHorvátországkánikulahőségszárazság

A legmagasabb, vörös fokozatú hőségriasztást adtak ki szerdára és csütörtökre egész Horvátországra. A tartós szárazság miatt több folyó vízállása történelmi mélypontra süllyedt, két kisebb vízfolyás pedig napokon belül kiszáradhat.

hőmérő hőség kánikula
Vörös hőségriasztás van Horvátországban / Fotó: NIQFOTOGRAFIA / Pexels (Képünk illusztráció)

Vörös hőségriasztás van Horvátországban

A horvát meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a hőmérséklet szerdán helyenként elérheti a 39 Celsius-fokot, az ország keleti részén pedig csütörtökig akár 42 fokot is mérhetnek. Enyhülés péntektől várható, amikor eső és zivatarok érhetik el az országot, a hőmérséklet pedig csökkenhet - írja az MTI.

Nem változott a Duna vízállása

Mindeközben Magyar Péter szerda reggel azt közölte, az utolsó működő paksi turbina továbbra is stabilan termel, a Duna vízállása pedig nem változott.

Az utolsó paksi turbina stabilan termel, a vízállás nem változott. A hőség ma és holnap tetőzik hazánkban, így most különösen fontos lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentés a 17:00 és 22:00 óra közötti idősávban

- írta a közösségi oldalán a miniszterelnök.
 

 

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