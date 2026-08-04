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Magyar Péter egy kommentben fúrta meg az M1 Híradó bejelentett főszerkesztőjének és műsorvezetőjének megbízását

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Romániában is napokra van egy atomerőmű blokkja a leállítástól, még egy zátonyt is felrobbantottak

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Forgalom- és vízkorlátozásokat vezettek be a román hatóságok kedden több partiumi és bánsági megyében a hőség miatt. Arad, Bihar, Szatmár és Temes megyében harmadfokú (vörös) hőségriasztás van érvényben, a folyók vízhozama kritikus szintre apadt.
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korlátozáskörösökhőség

A magyar határ mentén fekvő négy megyében kedden 12 és 20 óra között megtiltották a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművek közlekedését az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon.

hőség, An aerial view shows a dried-out river bed of Danube in Rasova village August 3, 2026. Romanian army forces detonated an explosive load into the rock bed of Danube in Izvoarele village, kilometers away from Rasova, to help diverting a higher volume of water toward the cooling systems of the Cernavoda Nuclear Power Plant. Local authorities and plant engineers authorized the blasting operations to counteract critically low water levels caused by a prolonged summer heatwave, ensuring the continuous and safe operation of the facility's reactors. (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP)
A szomszédban is tombol a hőség, drónfelvétel a Duna romániai szakaszáról - Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Korlátozások a hőség miatt

Bihar megyében a korábbi nyolcról tizenötre nőtt azoknak a településeknek a száma, ahol vízkorlátozásokat vezettek be.

A Körösök vízgyűjtő medencéjében a napokban negatív rekordokat döntött a folyók vízhozama. A legkritikusabb helyzet a Fekete-Körösön van, ahol a vízhozam az ilyenkor megszokottnak a tíz százalékát sem éri el.

An aerial view shows a dredge ship at the splitting point of Danube with Bala branch and Old Danube, the place where a controlled underwater explosion took place on the riverbed of the Danube River in Izvoarele village, on August 3, 2026. The blast aimed at deepening the channel and diverting a higher volume of water toward the cooling systems of the Cernavoda Nuclear Power Plant. Local authorities and plant engineers authorized the blasting operations to counteract critically low water levels caused by a prolonged summer heatwave, ensuring the continuous and safe operation of the facility's reactors. (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP)
Kotrás az Öreg-Dunán - Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Enyhén emelkedett a Duna vízszintje a romániai atomerőműnél

Enyhén emelkedett a Duna vízszintje a romániai atomerőműnél a hadsereg hétfői beavatkozása nyomán, így várhatóan két nappal később kell majd lekapcsolni a még üzemben lévő kettes blokkot - jelentette be kedden Radu Miruta ügyvivő védelmi miniszter.

A politikus szerint a hidrológiai előrejelzések szerint a Dunának Cernavodánánál két centimétert kellett volna apadnia, ehelyett a víz szintje két centimétert emelkedett, ami annak tudható be, hogy a hadsereg hétfőn felrobbantott egy zátonyt a folyam egyik elágazásánál, ezzel elősegítette a víz áramlását a Cernavoda felé vezető Öreg-Dunán.

A controlled underwater explosion is pictured on the riverbed of the Danube River in Izvoarele village, on August 3, 2026. The blast aimed at deepening the channel and diverting a higher volume of water toward the cooling systems of the Cernavoda Nuclear Power Plant. Local authorities and plant engineers authorized the blasting operations to counteract critically low water levels caused by a prolonged summer heatwave, ensuring the continuous and safe operation of the facility's reactors. (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP)
Felrobbantottak egy zátonyt - Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Romeo Urjan, a Nuclearelectrica igazgatója szerint az atomerőmű 700 megawattos kettes blokkja még hét napig tartható üzemben.

A román vízügyi szakemberek számítása szerint a Duna belépő vízhozama augusztus 9-én süllyedhet az 1985-ben feljegyzett másodpercenként 1400 köbméteres történelmi mélypont alá.

 

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