Romániában is napokra van egy atomerőmű blokkja a leállítástól, még egy zátonyt is felrobbantottak

A magyar határ mentén fekvő négy megyében kedden 12 és 20 óra között megtiltották a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművek közlekedését az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon.

A szomszédban is tombol a hőség, drónfelvétel a Duna romániai szakaszáról - Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Korlátozások a hőség miatt

Bihar megyében a korábbi nyolcról tizenötre nőtt azoknak a településeknek a száma, ahol vízkorlátozásokat vezettek be.

A Körösök vízgyűjtő medencéjében a napokban negatív rekordokat döntött a folyók vízhozama. A legkritikusabb helyzet a Fekete-Körösön van, ahol a vízhozam az ilyenkor megszokottnak a tíz százalékát sem éri el.

Kotrás az Öreg-Dunán - Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Enyhén emelkedett a Duna vízszintje a romániai atomerőműnél

Enyhén emelkedett a Duna vízszintje a romániai atomerőműnél a hadsereg hétfői beavatkozása nyomán, így várhatóan két nappal később kell majd lekapcsolni a még üzemben lévő kettes blokkot - jelentette be kedden Radu Miruta ügyvivő védelmi miniszter.

A politikus szerint a hidrológiai előrejelzések szerint a Dunának Cernavodánánál két centimétert kellett volna apadnia, ehelyett a víz szintje két centimétert emelkedett, ami annak tudható be, hogy a hadsereg hétfőn felrobbantott egy zátonyt a folyam egyik elágazásánál, ezzel elősegítette a víz áramlását a Cernavoda felé vezető Öreg-Dunán.

Felrobbantottak egy zátonyt - Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Romeo Urjan, a Nuclearelectrica igazgatója szerint az atomerőmű 700 megawattos kettes blokkja még hét napig tartható üzemben.

A román vízügyi szakemberek számítása szerint a Duna belépő vízhozama augusztus 9-én süllyedhet az 1985-ben feljegyzett másodpercenként 1400 köbméteres történelmi mélypont alá.