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Rendkívüli

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bosznia

Rendkívüli vízkorlátozást vezettek be Szerbia és Bosznia egyes részein

38 perce
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A tartós hőség és a csapadékhiány miatt Szerbia és Bosznia-Hercegovina több térségében is vízellátási problémák alakultak ki, ezért a hatóságok rendkívüli intézkedéseket és vízkorlátozást vezettek be.
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boszniaszerbiahőség

Szerbiában a nyugat-szerbiai Valjevóhoz és Ariljéhez tartozó településeken rendkívüli helyzetet hirdettek az ivóvízhiány miatt. Az intézkedés célja az ivóvíz, valamint a mezőgazdasághoz és az egészségügyi ellátáshoz szükséges víz eljuttatásának megszervezése azokra a településekre, ahol hiány van.

hőség
Tombol a hőség.
Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Tombol a hőség Szerbiában és Boszniában is

Bosznia-Hercegovinában szintén egyre súlyosabb gondokat okoz az elhúzódó aszály és a rendkívüli hőség. A helyzet különösen Hercegovinában válságos, ahol a víztározók vízszintje jelentősen csökkent.

 

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