Rendkívüli vízkorlátozást vezettek be Szerbia és Bosznia egyes részein

Szerbiában a nyugat-szerbiai Valjevóhoz és Ariljéhez tartozó településeken rendkívüli helyzetet hirdettek az ivóvízhiány miatt. Az intézkedés célja az ivóvíz, valamint a mezőgazdasághoz és az egészségügyi ellátáshoz szükséges víz eljuttatásának megszervezése azokra a településekre, ahol hiány van.

Tombol a hőség.

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Tombol a hőség Szerbiában és Boszniában is

Bosznia-Hercegovinában szintén egyre súlyosabb gondokat okoz az elhúzódó aszály és a rendkívüli hőség. A helyzet különösen Hercegovinában válságos, ahol a víztározók vízszintje jelentősen csökkent.