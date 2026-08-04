Sosem tapasztalt hőség tombol Dél-Koreában

A dél-koreai fővárosban az új riasztási rendszer legmagasabb fokozatát aktiválták, miután a tartós forróság több térséget is veszélyes hőmérsékletekkel sújtott. A hőségriadó idején a hatóságok külön intézkedésekkel próbálják védeni az időseket, a betegeket és a szabadtéren dolgozókat.

Hőségriadó lépett életbe Szöulban a dél-koreai rekordhőség miatt. Legalább 16 ember meghalt, több mint kétezren szorultak kezelésre, miközben 42,5 fokot mértek. Fotó: GREG BAKER / AFP

Hőségriadó Dél-Koreában: többen meghaltak a kánikulában

Legalább 16 ember meghalt Dél-Koreában a rendkívüli hőség miatt, miközben május óta több mint kétezer beteget kezeltek hőártalommal. Szöul történetében először adott ki súlyos hőségriasztást, miután az ország több pontján is 40 fok fölé emelkedett a hőmérséklet.

A dél-koreai fővárosban kedden 38 fokot vártak, az azt követő napokra pedig 37 fokos maximumokat jeleztek előre. Szöul egyik kerületében 39 fokot regisztráltak, Jangszanban pedig 42,5 fokig forrósodott a levegő. Ez a legmagasabb érték Dél-Korea 122 éves mérési történetében.

A hőség különösen az időseket, a szabadtéren dolgozókat és a rossz lakhatási körülmények között élőket veszélyezteti. Két idős férfi vasárnap munka közben vesztette életét. Hétfőn az ország 235 szárazföldi riasztási zónájából 217-ben volt érvényben valamilyen figyelmeztetés.

A szöuli hatóságok ápolókat küldtek ki 63 ezer veszélyeztetett lakos ellenőrzésére. Kétszáz teherautó közel kétezer kilométernyi utat permetez vízzel, egyes területeken naponta hatszor, miközben ködpermetezőket is működtetnek.

Észak-Kjongszang tartományban hangszórókkal és hőkamerákkal felszerelt drónok figyelmeztetik az embereket a veszélyre. Lee Jae Myung elnök az energiarendszer ellenőrzését és a válságkezelés átalakítását sürgette.

A meteorológusok szerint a szélsőséges időjárást egymásra torlódó magasnyomású rendszerek és a levegőt tovább melegítő fönh-hatás erősíti. A legsérülékenyebbek közé tartoznak a légkondicionáló nélküli, apró szobák lakói is, ezért a város külön figyelmet fordít az egyedül élő idősekre és a tartós betegekre a következő napokban – derül ki a The Independent cikkéből.

Még mindig a hőség uralja Európát: Magyarország a legforróbb országok között

Nem enyhül a hőhullám Európában: a kontinens nagy részén ismét 30 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Magyarország az egyik legmelegebb országnak számított hétfőn, miközben Dél-Európában pusztító erdőtüzekkel küzdenek, az Egyesült Királyságban pedig soha nem látott hőségi rekord született.