Elragadták a hullámok, majd szívrohamot kapott egy családanya

Kis híján megfulladt egy anya, miután a hullámok előbb ledöntötték a lábáról, majd a tengerbe sodorták egy kaliforniai tengerparton. A 49 éves Teresa Tran az Aliso strandon sétált egy barátjával augusztus 15-én, szombaton, amikor az erős hullámok miatt előbb térdre estek, azután a sodrás magával ragadta őket.

Elragadták a hullámok a családanyát (A kép illusztráció!) / Fotó: Luca Severin / Unsplash

Elragadták a hullámok a családanyát

Tran lánya, Amanda úgy nyilatkozott, a két nő próbált felállni, amikor a semmiből egy újabb hullám bukkant fel, mire ismét térdre zuhantak.

Míg a barátjának sikerült kiküzdenie magát a partra, addig Tran tovább küzdött az áramlattal. Ráadásul, mire a vízimentők a helyszínre érkeztek, a nő szívrohamot kapott a stressz miatt, amit a fulladáshoz közeli állapot okozott.

Eszméletlen volt, amikor kihúzták, ezért próbálták megmérni a pulzusát. Nagyon gyenge volt, majd megfordították, és ekkor kihányta az összes vizet, amit lenyelt, csak ezután nyerte vissza az eszméletét

- tette hozzá a nő lánya, akivel az anyja később megosztotta: az utolsó, amire emlékszik, mielőtt elvesztette volna az eszméletét, az az, hogy nem képes tovább küzdeni.

Trant, miután kimentették a vízből, mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol jelenleg is kezelés alatt áll.

Az orvosok most arra várnak, hogy lecsökkenjen a troponinszintje, hogy átszállíthassák egy otthoni kórházába, ahol továbbra is ellátásban és kivizsgálásban részesül majd

- mondta el Amanda, kiemelve, mennyire hálás a család többi tagjával együtt, amiért az édesanyja végül megmenekült - írja a People.