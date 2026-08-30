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hullámvasút

Sokk a vidámparkban: egészségesen szállt fel a férfi hullámvasútra, törött lábakkal lett vége az útnak

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Súlyosan megsérült egy 49 éves férfi egy Batman-tematikájú hullámvasúton a madridi Parque Warner vidámparkban. A férfi a hírek szerint mindkét lábát eltörte, egyik sérülése nyílt törés volt, ezért a mentők a helyszíni ellátás után helikopterrel szállították kórházba. A Batman Gotham City Escape nevű attrakciót azonnal leállították, és a hatóságok bevonásával vizsgálják a történteket.
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hullámvasútsérüléstörés

Súlyosan megsérült egy 49 éves látogató a Spanyolországban, a Parque Warner madrid vidámparkban, miután egy Batman-tematikájú hullámvasút során a hírek szerint eltört mindkét lába. Az eset a helyi hírek szerint augusztus 29-én, szombaton történt, miután "vészhelyzet alakult ki a szerkezeten". A spanyol vidámpark szóvivője később megerősítette, hogy incidens történt náluk, ami miatt életbe kellett léptetniük a vészhelyzeti eljárásokat.

Súlyos sérült okozott egy madridi hullámvasút
Súlyos sérült okozott egy madridi hullámvasút. (illusztráció)Fotó: pexels

A balesetet követően a férfit azonnal helyszíni mentők vették körül, majd mentőhelikopterrel kórházba szállították. Bal lábán nyílt, jobb lábán pedig zárt történt szenvedett. A Parque Warner Madrid szóvivője így nyilatkozott a történtektől:

Incidens történt a Parque Warner egyik attrakcióján, a Batman Gotham City Escape-en. A játékot azonnal leállítottuk, és életbe léptettük a vészhelyzeti protokollunkat. Az érintett vendég azonnali segítséget kapott a mentőcsapatoktól. A hullámvasút zárva marad, amíg a hatóságokkal együttműködve kivizsgáljuk az esetet.

 

Súlyos sérült okozott egy madridi hullámvasút: sokkolta a szemtanúkat az eset

A Parque Warner Madrid DC Super Heroes World részén található Batman Gotham City Escape 2023-ban nyílt meg. Az attrakció egy Batman és Joker közötti, „akciódús történetet” bemutató, immerzív hullámvasútként működik. Legmagasabb pontja 45 méter, végsebessége pedig 104 km/óra. A 111 másodperces pálya négy olyan fordulatot is tartalmaz, amelyek során az utasok fejjel lefelé lógnak.

A 21 éves Noeli Hans, mint szemtanú közölte, az eset után kaotikus jelenetek alakultak ki, a látogatók pedig mélyen megrendültek, teljesen sokkolta őket az eset, írja a People.

 

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