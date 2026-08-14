Leállították a világ egyik legdurvább hullámvasútját, ez az oka

Több mint egy hónapja zárva tart a kaliforniai Six Flags Magic Mountain egyik legintenzívebb hullámvasútja, miután egy utas rosszul lett. Az X2 nevű attrakciót július 5-én állították le, miután a Los Angeles megyei tűzoltóságot egy eszméletlenül talált utas miatt riasztották.

Hullámvasút. Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

76 km/órával száguldó hullámvasút állt le, egyelőre azt sem tudni, mikor indul újra

A kaliforniai munkavédelmi hatóság, a Cal/OSHA vizsgálatot indított az eset miatt, de annak részleteiről egyelőre nem nyilatkoztak.

A Six Flags szóvivője közölte, hogy az X2 továbbra sem üzemel, és azt sem tudják megmondani, mikor nyithatják újra. A park arra sem adott választ, hogy a lezárás hátterében biztonsági ellenőrzés vagy karbantartás áll-e.

Az X2-t a világ egyik legkeményebb hullámvasútjaként tartják számon.

Az attrakció ülései 360 fokban forognak, miközben az utasok fejjel előre, lefelé zuhannak. A szerelvény akár 122 km/órás sebességgel is száguld a több mint egy kilométer hosszú pályán.

A hullámvasút bezárása azért is különösen érdekes, mert egy másik ügyben szeptemberben kezdődhet tárgyalás a park ellen. Egy Garden Grove-i család szerint 22 éves fiuk, Christopher Hawley 2022-ben az X2-n utazott, amikor a szerelvény hirtelen és erőteljesen megállt. A fiatal később fejfájásra panaszkodott, elvesztette az eszméletét, majd másnap meghalt. A család szerint halálát súlyos koponyaűri vérzés okozta.