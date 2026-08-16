Hurrikán fenyegeti Hawaiit, áradások és földcsuszamlások veszélyére figyelmeztetnek

Mint arról korábban beszámoltunk, a Lala még trópusi viharként közelített Hawaii felé, ezért a hatóságok hurrikánriadót adtak ki a Nagy-szigetre. A viharrendszer azóta tovább erősödött, és szombaton már 1-es kategóriájú hurrikánná vált, amelyben a szél sebessége elérte a 130 kilométer/órát – számolt be róla a BBC.

A Lala hurrikán heves esőzést és erős szelet hozott Hawaii térségébe

Fotó: KEITH LEVIT / Connect Images

Hurrikán érte el Hawaii térségét

Az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) helyi idő szerint szombat délutáni tájékoztatása szerint a Lala szemfala már a Nagy-sziget déli részét súrolta. Az előrejelzés szerint a vihar központja a sziget déli csücskének közelében halad el, vagy elérheti a szárazföldet, majd nyugat felé folytatja útját.

A Nagy-szigeten hurrikánriasztás van érvényben, Maui megye, Oahu, Kauai és Niihau térségére pedig trópusi vihar miatt adtak ki figyelmeztetést. A hatóságok heves esőzésre, pusztító erejű szélre, villámárvizekre, földcsuszamlásokra és veszélyes hullámzásra figyelmeztetnek.

A legsúlyosabban érintett területeken akár 63 centiméter csapadék is hullhat, a vihardagály pedig megközelítheti a 90 centimétert.

Áradások és földcsuszamlások fenyegetnek

Az amerikai meteorológiai szolgálat (NWS) különösen a Nagy-sziget délkeleti részén számít súlyos következményekre. A figyelmeztetés szerint a rendkívüli csapadék miatt több helyen folyók és vízfolyások léphetnek ki a medrükből, az áradások pedig kitelepítéseket és mentési műveleteket tehetnek szükségessé.

Hilo térségében már földcsuszamlások miatt váltak járhatatlanná egyes utak, a kidőlő fák pedig villanyvezetékeket szakítottak le. Szombat délutánra csaknem 37 ezer fogyasztónál szünetelt az áramszolgáltatás Hawaiin.

Josh Green hawaii kormányzó arra figyelmeztette a lakosságot, hogy rendkívül nagy mennyiségű csapadékra kell felkészülni. Közlése szerint a hétvégén az állam egész területén pusztító erejű szél, heves esőzés, villámárvizek és veszélyes hullámzás alakulhat ki.

Több tucat repülőjáratot töröltek

A szélsőséges időjárás a légi közlekedésben is jelentős fennakadásokat okozott. Több tucat járatot töröltek, a Nagy-sziget legnagyobb repülőterén, az Ellison Onizuka Kona nemzetközi repülőtéren a járatok mintegy 40 százaléka maradt ki. A Hilo nemzetközi repülőtéren ennél is súlyosabb volt a helyzet, ott a járatok mintegy 80 százalékát törölték.

Amennyiben a Lala közvetlenül eléri Hawaiit, 1992 óta ez lehet az első hurrikán, amely közvetlenül lecsap a szigetcsoportra. Harmincnégy évvel ezelőtt az Iniki 4-es kategóriájú hurrikánként érte el Kauai déli partját, hat ember halálát okozta, a károk pedig elérték a hárommilliárd dollárt.