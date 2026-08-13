Hurrikánriadót adtak ki Hawaiira: hatalmas trópusi vihar tart a szigetcsoport felé

A csendes-óceáni térségben csütörtökön kialakult a Lala trópusi vihar, Hawaii Nagy Szigetére pedig hurrikánriadót adtak ki, mivel a hétvégén heves esőzéseket és áradásokat hozhat a térségbe.

Hurrikánriadót adtak ki Hawaiira (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Hurrikánriadót adtak ki Hawaiira

Az előrejelzések szerint a vihar helyi idő szerit péntek késő este esőt, valamint erős szeleket és veszélyes hullámokat hoz a Hawaii-szigetekre, közölte a Nemzeti Hurrikánközpont.

A miami székhelyű központ közleménye szerint a Lala nagyjából 1125 kilométerre kelet-délkeletre található Hawaiitól, és nyugat felé tart; a viharban mért állandó szélsebesség eléri a 64 km/órát. Az előrejelzések szerint a vihar felerősödik, és mire eléri a Nagy Szigetet, a széllökések már megközelíthetik a hurrikán fokozatot. Ebben az esetben a riadó azt jelenti, hogy fennáll a hurrikán erejű pusztítás veszélye a következő 48 órában.

A meteorológusok szerint a viharrendszer 13-25 centiméter csapadékot hozhat a szigetcsoportra, de helyenként akár az 51 centimétert is elérheti az eső mennyisége. A központ figyelmeztetett, hogy ez áradásokat és sárlavinákat okozhat.

Szintén a Csendes-óceánon alakult ki csütörtökön a Hernan trópusi vihar is, de ez a rendszer nem jelent veszélyt a szárazföldre. A központ közölte, hogy a Hernan nagyjából 2350 kilométerre nyugatra található a mexikói Baja California félsziget déli csücskétől. A viharban mért állandó szélsebesség 72 km/óra körül alakul, és a rendszer nyugat-délnyugati irányba halad - írta az AP News.