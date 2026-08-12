Húsevő baktérium: már hét ember halt meg a fertőzés miatt, erre figyelmeztetnek az orvosok

A húsevő baktérium, azaz a Vibrio vulnificus a meleg tengerparti vizekben fordul elő, és a szervezetbe többek között nyílt sebeken keresztül juthat be. A fertőzés nyers vagy nem megfelelően hőkezelt kagyló fogyasztásával is kialakulhat.

Húsevő baktérium szedi áldozatait: már heten meghaltak az Egyesült Államokban

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Az idei évben Floridában két, Louisianában pedig öt ember halt meg a baktérium okozta fertőzés következtében. Az Egyesült Államok járványügyi hatósága, a CDC szerint országos szinten nagyjából minden ötödik fertőzött belehal a betegségbe.

Egy sérüléssel kezdődött, majd életmentő műtétre volt szükség

Summerlin Skipworth tavaly az alabamai Orange Beachen töltötte az ünnepi hétvégét, amikor a parton egy sziklához ütötte a lábát. Eleinte azt gondolta, hogy egyszerűen megsérült, a fájdalom azonban néhány nap alatt drámaian felerősödött.

„Olyan érzés volt, mintha valaki benzint öntött volna a lábamra, majd meggyújtotta volna” – idézte fel.

Skipworth kórházba került, ahol kiderült, hogy Vibrio vulnificus okozta fertőzése van. Sürgősségi műtétre volt szüksége, de az orvosok szerint a gyors felismerésnek köszönhetően sikerült elkerülnie a súlyosabb következményeket.

„A fertőzés meg sem fordult a fejemben. Csak azt tudtam, hogy fáj a lábam” – mondta.

A baktérium jelenlétét az Egyesült Államok keleti partvidékének egyre északibb részein is kimutatták. Kutatók már New York állam vizeiben is találtak Vibrio vulnificust, Marylandben pedig idén több mint két tucat esetet erősítettek meg.

Peter Hotez, a Baylor College of Medicine Nemzeti Trópusi Orvostudományi Iskolájának vezetője szerint a klímaváltozás miatt a baktérium egyre északabbra jelenik meg.

Kik vannak a legnagyobb veszélyben?

A szakemberek szerint nem mindenkinél ugyanolyan magas a súlyos fertőzés kockázata. Különösen óvatosnak kell lenniük azoknak, akiknek valamilyen alapbetegségük van.

A CDC szerint többek között a májbetegségben, rákban, cukorbetegségben, HIV-fertőzésben vagy talasszémiában szenvedők veszélyeztetettebbek. Az immunrendszert gyengítő kezelések és bizonyos, a gyomorsav csökkentésére szolgáló gyógyszerek szintén növelhetik a kockázatot.

A szakemberek ezért azt tanácsolják, hogy az érintettek nyílt sebbel vagy akár kisebb bőrsérüléssel se menjenek olyan tengerparti vagy félsós vízbe, ahol jelen lehet a baktérium.

A félsós víz olyan területeken alakul ki, ahol édesvíz és tengervíz keveredik, például folyótorkolatoknál.