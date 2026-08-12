Idegen bújt meg a ház alatt, a család csak hónapokkal később jött rá

A család végül rájött, hogy a hangok a hátsó terasz alól érkeznek. A férj és a sógor eltávolított egy falapot, és egy rejtett pincét vagy alagsori helyiséget találtak a ház alatt, ahol egy idegen élt.

Furcsa zajokat hallottak, majd megtalálták az idegen rejtekhelyét a ház alatt.

Fotó: AFP

Idegen bújt meg a családi ház alatt

A helyiségben tisztítószereket, például fehérítőt, szappant és mosószert találtak, valamint egy ponyvát és egy fekete csövet is, amelyről úgy vélték, hogy kábítószert rejthetett.

A rejtett helyiségben egy ventilátor is működött, amelyet a ház elektromos hálózatára csatlakoztattak.

Matthews szerint ez arra utalhat, hogy valaki rendszeresen használta a helyiséget, és még a család áramát is fogyasztotta.

A nő szerint a bérleti szerződés aláírásakor senki nem tájékoztatta őket a ház alatt található helyiségről. A rendőrség kivonult a helyszínre, és azt tanácsolta a családnak, hogy azonnal értesítsék őket, ha valakit látnak odalent.

Matthews azóta sem érzi magát biztonságban, különösen akkor, amikor férje nincs otthon a négy gyermekükkel. A környéken élők szerint nem teljesen meglepő a történet, mivel a háznak korábban számos lakója volt, köztük problémás bérlők is.