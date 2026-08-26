Aszály után jön a villámárvíz – nem kímél az extrém időjárás

Megbolondult az időjárás. A brit meteorológiai szolgálat, a Met Office, sárga riasztást adott ki Anglia és Wales több térségére. A figyelmeztetés szerint szerdán és csütörtökön is intenzív zivatarokra lehet számítani, miközben egy lassan mozgó csapadékzóna észak felé halad.

Extrém időjárás dúl. Fotó: Shutterstock

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Szerdán hajnali 3 órától este 10 óráig van érvényben a zivatarriasztás Anglia jelentős részén, köztük a délkeleti területeken, a Midlands régióban és Észak-Angliában, valamint Wales északi és keleti részein.

A meteorológusok szerint egyes helyeken kevesebb mint egy óra alatt akár 30 milliméter eső is lezúdulhat, két-három óra alatt pedig az 50 millimétert is elérheti a csapadék mennyisége.

Csütörtökön még nagyobb eső jöhet

A csütörtöki riasztás reggel 6 órától este 10 óráig lesz érvényben. Ez már egész Walest, valamint Anglia több részét is érinti, London és Délnyugat-Anglia kivételével.

Sok helyen három óra alatt akár 30 milliméter csapadék hullhat, egyes térségekben pedig 12 óra alatt elérheti az 50 millimétert. A kelet felé néző magasabban fekvő területeken ennél is több eső eshet: három óra alatt 50, tizenkét óra alatt pedig akár 75 milliméter.

A zivatarokat jégeső is kísérheti, akár 2 centiméteres jégdarabok is hullhatnak.

A Met Office vezető meteorológusa, Steve Willington szerint a meleg és párás levegő kedvez a heves záporok és zivatarok kialakulásának. Egyes területeken rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék hullhat, ami helyi áradásokat, közlekedési fennakadásokat és gyakori villámlást okozhat.

Csütörtökön a lassan mozgó, intenzív esőzés tovább növelheti a helyi áradások veszélyét.

A meteorológiai szolgálat különösen komoly veszélyre figyelmeztetett csütörtökön. Kisebb eséllyel ugyan, de

kialakulhatnak gyors sodrású vagy mély árvizek, amelyek akár életveszélyes helyzetet is teremthetnek.

Az elöntött utak miatt egyes települések és közösségek átmenetileg elzáródhatnak.

A hatóságok arra is figyelmeztették a lakosságot, hogy a viharos széllökések miatt rögzítsék a könnyen elmozduló tárgyakat, például a kerti bútorokat, kukákat, sátrakat, trambulinokat, pavilonokat és egyéb ideiglenes építményeket.