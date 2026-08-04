A Meteorológiai Világszervezet (WMO) legfrissebb időjárás előrejelzése szerint a szuper El Niño tovább erősödik, és augusztus és október között már erős intenzitású eseménnyé válhat.

Még csak most kezdődik, a szuper El Niño tovább erősödik és felforgathatja az időjárást. Fotó: Pexels

A világ időjárását is átírhatja a rekorderejű szuper El Niño

A szakértők szerint a Csendes-óceán kulcsfontosságú térségeiben a tengerfelszín hőmérséklete akár 2,9 Celsius-fokkal is meghaladhatja az átlagot. Az El Niño jellemzően november és február között éri el csúcspontját, a globális időjárásra pedig a következő év elején fejti ki a legerősebb hatását.

António Guterres ENSZ-főtitkár szerint az El Niño tovább fokozza a már most is rendkívüli hőséget, a pusztító erdőtüzeket és a rekordmeleg tengervizeket.

A WMO arra számít, hogy a jelenség miatt a világ szinte minden térségében az átlagosnál magasabb hőmérséklet alakulhat ki. Emellett jelentősen átrendeződhet a csapadékeloszlás is: egyes régiókban súlyos árvizek, máshol elhúzódó aszályok várhatók.

A legnagyobb felmelegedés Dél-Európát, Afrikát, Kelet-Ázsiát, Közép- és Dél-Amerikát, Új-Zélandot, valamint a Karib-térséget érintheti. Eközben Észak-Európában, Ausztrália nagy részén és az indiai szubkontinensen az átlagosnál jóval kevesebb csapadék hullhat.

A WMO hangsúlyozza, hogy az El Niño természetes éghajlati jelenség, ugyanakkor a globális felmelegedéssel együtt még szélsőségesebb időjárási eseményeket idézhet elő. A szervezet szerint a kormányoknak és a lakosságnak most még van lehetőségük felkészülni a várható hatásokra.