Egyre melegebbek a reggelek, de már nem tart sokáig a hőség

Az időjárás változása már a hajnali minimumokon is jól látszik, szinte mindenütt több fokkal melegebb volt, mint egy nappal korábban.

Az időjárás tovább melegszik: kedden 33–38 fok várható, miközben a hajnal is több fokkal enyhébb lett. Zápor, zivatar és helyenként erős szél is jöhet

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Időjárás: egyre melegebbek a hajnalok, napközben 38 fok is lehet

Az elmúlt napok hűvösebb hajnalai után kedden már jóval melegebben indult a nap Magyarországon. A HungaroMet szerint szinte mindenütt több fokkal magasabb minimum-hőmérsékletet mértek, mint hétfő reggel.

Hétfőn napközben az ország több pontján 35 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Az országos maximum 7,4 fokkal haladta meg a klimatológiai átlagot, ami jól mutatja a mostani hőség erejét.

Kedden is sok napsütés várható, a csúcshőmérséklet döntően 33 és 38 fok között alakulhat. Kevés helyen zápor vagy zivatar is kialakulhat, főként a nyugati, déli és északkeleti országrészben.

Az északnyugatira, északira forduló szél egyre többfelé megélénkülhet, helyenként meg is erősödhet. Késő délutántól északkeleten akár viharos közeli széllökések is előfordulhatnak. Késő estére általában 25 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet.

Az Origo beszámolt arról is, hogy zivatar és jégeső is jöhet, de arról is beszélt nekünk Németh Lajos meteorológus, hogy a szeptembert is nyári melegben kezdhetik az iskolások.

Kánikula: példátlan hőség tombol, az óceánok is rekordmelegek

A kánikula nemcsak Európában okoz egyre komolyabb problémákat, a világ óceánjai is rendkívüli hőterhelésnek vannak kitéve. Az Európai Unió Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálatának legfrissebb adatai szerint júliusban 20,96 Celsius-fokos globális tengerfelszíni hőmérsékletet mértek, ami új júliusi rekordot jelent. A szakértők szerint ebben az egyre erősödő El Niño is jelentős szerepet játszik, és a következő hónapokban tovább fokoz.