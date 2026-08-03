„Egy időutazónak vannak fotói a harmadik világháborúról” – és ez rossz hír az emberiség számára

Hátborzongató képek terjednek az interneten, amelyeken állítólag a harmadik világháború kitörésének és a bolygó teljes pusztulásának pillanatai láthatók. Egy magát valódi időutazónak valló férfi döbbenetes jóslattal állt elő: az emberiség kénytelen lesz elhagyni a megsemmisült Földet.

Hatalmas felzúdulást és pánikot keltett a közösségi médiában egy titokzatos TikTok-felhasználó, aki azt állítja magáról, hogy a jövőből érkezett, és most engedélyt kapott arra, hogy megmutassa a harmadik világháború borzalmait. A @timevoyaging nevű profil mögött álló alak szerint a globális, mindent elsöprő fegyveres konfliktus már a küszöbön áll.

A férfi olyan „fényképészeti bizonyítékokat” osztott meg a követőivel, amelyek állítólag a monumentális jövőbeli csata kezdetét és végzetes lezárását ábrázolják. Az első, gyomorforgató felvételen egy hatalmas, apokaliptikus robbanás látható egy eddig azonosítatlan világváros felett. Ezt újabb horrorisztikus fotók követik, amelyek koordinált, laboratóriumi robbantásokat és a világ minden táján felcsapó nukleáris gombafelhőket mutatnak.

A legfélelmetesebb képsorok azonban a videó végén láthatók: az űrből fotózott Föld ugyanis a háború végére teljesen megsemmisül, lakhatatlanná válik. Az időutazó szerint a pusztítás olyan mértékű lesz, hogy az emberiség túlélő része kénytelen lesz végleg elhagyni a szülőbolygóját, és egy új világba, a „Delta bolygóra” menekülni.

Bár a megrázó képek sokakat halálra rémítettek, a kommentelők jelentős része azonnal csalást kiáltott, és sokan úgy vélik, hogy a felvételek csupán mesterséges intelligencia által generált, olcsó hamisítványok. Nem ez az első alkalom, hogy a profil gazdája meredek elméletekkel borzolja a kedélyeket: korábban azt állította, hogy a piramisokat földönkívüliek építették, a Titanicot szándékosan süllyesztették el, az Area 51-es körzet közelében pedig nemrég egy UFO szállt le.