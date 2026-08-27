Ikrek születtek, akiknek sem a biológiai anyjuk, sem az apjuk nem ugyanaz

Ausztráliában egy rendkívül ritka esetben kellett bíróságnak döntenie: egy nő úgy adott életet ikreknek, hogy a két gyermeknek nem ugyanazok a biológiai szülei. Az egyik baba egy másik pár embriójából, béranyaság keretében fogant, miközben a nő nagyjából ugyanebben az időszakban természetes úton is teherbe esett – olvasható a Nieuwsblad oldalán.

A törvény sem tudta, mit kezdjen velük: különleges ikrek születtek Ausztráliában.

Fotó: Shutterstock

Ikrek, két külön biológiai család

A queenslandi nő egy másik pár számára vállalt béranyaságot, ezért IVF-kezelés során a pár embrióját ültették be a méhébe. Nagyjából ugyanebben az időben azonban természetes úton is teherbe esett.

Így egyszerre két, egymástól genetikailag teljesen különböző gyermek fejlődött a nő szervezetében. Egy fiú és egy lány született 2025 novemberében, ugyanazon a napon, császármetszéssel.

Bár a két baba ugyanabban az időszakban volt úton, biológiai értelemben nem testvérek: az egyikük a béranyaságban részt vevő pár embriójából származik, a másik pedig a nő természetes fogamzásából.

A törvény nem készült fel erre az esetre

Az ügy azért került a queenslandi gyermekbíróság elé, mert a béranyaságra vonatkozó jogszabályok szerint bizonyos esetekben nem választhatók el egymástól az így született biológiai testvérek. A jog azonban nem számolt azzal a rendkívüli helyzettel, hogy egy várandósság során két, genetikailag egymástól teljesen független gyermek jöjjön világra.

A bíróság végül kimondta, hogy

a két baba ugyan „terhességi ikernek” számít, biológiai értelemben azonban nem testvérek, ezért a béranyaságra vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók rájuk.

A határozattal hivatalossá vált a gyermekek származása, így mindketten a saját biológiai szüleikkel maradhatnak.

Ausztráliában nemrég egy másik különleges ikerterhesség is történt: egy négygyermekes édesanya egypetéjű négyes ikreknek adott életet.