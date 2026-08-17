Emberek taposták egymást agyon egy indiai templomnál

Egymást követték a tragédiák Indiában: heten meghaltak egy templomi tömegpánikban, majd egy zarándokokkal teli szállodában is halálos tűz ütött ki.

Hindu templom Indiában. Fotó: SUBAAS SHRESTHA / NurPhoto

Rettenetes nap Indiában: tömegpánik és halálos tűz is pusztított

A keleti Bihar államban található Ashok Dham templomnál több ezer hívő gyűlt össze hétfőn, hogy imádkozzon Shravan szent hónapjának harmadik hétfőjén.

A tömegben akkor tört ki pánik, amikor egy elektromos vezeték leszakadt a templom közelében.

A hívők attól tartottak, hogy áramütés érheti őket, ezért menekülni kezdtek. A hatalmas tömeg nyomása alatt egy kordonszakasz is összeomlott, az emberek pedig egymásra zuhantak. A tragédiában heten meghaltak, több mint egy tucat ember pedig megsérült.

A sérülteket kórházba szállították. A hatóságok még vizsgálják, pontosan mi vezetett a tömeg szerencsétlenségéhez.

Néhány órával korábban egy másik kelet-indiai államban, Nyugat-Bengálban is tragédia történt.

Tarapith templomvárosában hajnali fél 5 körül tűz ütött ki egy négyszintes, zarándokokat elszállásoló hotel földszintjén, miközben a legtöbb vendég még aludt.

A tűzben legalább heten meghaltak, többen pedig súlyosan megsérültek. Egyes áldozatok égési sérüléseket szenvedtek, mások füstmérgezés, illetve fulladás miatt szorultak ellátásra.

A hotel vezetése szerint a tűz a recepciónál keletkezhetett, miután kigyulladt egy elektromos alkatrész. A pontos okot a hatóságok még vizsgálják.

Indiában nem ritkák a tömegpánikok és tömegszerencsétlenségek a vallási ünnepeken. Tavaly januárban legalább 30 ember halt meg a Maha Kumbh fesztiválon, amikor több tízezer hindu zarándok egy szent folyóban akart megmártózni.