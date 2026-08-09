Lezárták a turisták előtt a híres indonéz vulkánt a pusztító tűz miatt

Lezárták a turisták előtt az indonéz Bromo Tengger Semeru Nemzeti Parkot, miután napok óta pusztító erdőtűz tombol a Bromo-hegy térségében. A lángok már mintegy 176 hektáron pusztítottak, a tűz pedig folyamatosan terjed a vulkán kalderájában.

Erdőtűz az indonéz Bromo-hegy térségében. Fotó: AMAN ROCHMAN / AFP

Hatalmas tűz tombol a népszerű indonéz vulkánnál, lezárták a turisták előtt

A nemzeti park üzemeltetője szombat este jelentette be, hogy minden turisztikai tevékenységet felfüggesztenek. A lezárás időtartamát egyelőre nem határozták meg.

A tűz hétfőn ütött ki, azóta pedig jelentősen továbbterjedt.

Csütörtökön még körülbelül 60 hektárnyi terület égett, szombatra azonban már mintegy 176 hektárra nőtt a tűz által érintett terület.

A Bromo egy aktív vulkán Kelet-Jáván, és Indonézia egyik népszerű turistacélpontja. A hegy különlegessége a hatalmas, vulkáni hamuval borított kaldera, amelyet „homoktengerként” ismernek.

A nemzeti park közlése szerint a lezárásra elsősorban a turisták, az alkalmazottak és a környéken élők biztonsága miatt volt szükség.

Azok, akik már megvásárolták belépőjegyüket, későbbi időpontra áttehetik a látogatásukat, vagy visszaigényelhetik a jegy árát.

Helikopterekkel és drónokkal küzdenek a lángok ellen

A hatóságok egyre nagyobb erőkkel próbálják megfékezni a tüzet. Kelet-Jáva katasztrófavédelmi szervezete szerint vízszállító helikoptereket és vízpermetező drónokat is bevetnek a lángok oltására.

A nemzeti park üzemeltetője által közzétett felvételeken látható, ahogy a tűz éjszaka is továbbterjed a hegy lejtőin.

A hatóságok egyelőre nem tudják, mi okozta a tüzet. A lángok miatt eddig nem jelentettek halálos áldozatot vagy sérültet.

A turisták számára a nemzeti park újabb tájékoztatásig zárva marad.